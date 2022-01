«Qualche alleato ci ha tradito» 

«Perché tutti erano preoccupati per la fine del Governo e hanno deciso di cambiare nulla per non avere problemi a palazzo Chigi».

«E non lo dica a me. Io assicuro che la stragrande maggioranza dei deputati non era convinta di votare Mattarella ma moltissimi hanno fatto di necessità virtù. Tutti tranne noi. Per non parlare del Partito Democratico che il 21 dicembre 2021 ha presentato un progetto di legge proprio per vietare il secondo mandato a un presidente della Repubblica».

L’amarezza di chi poteva portare a casa il risultato e invece a casa è tornato con le tasche vuote, anche per colpa di qualche alleato «che ci ha preso in giro». Salvatore Deidda, senatore di Fratelli d’Italia, soppesa le parole ma la sua prima esperienza come grande elettore se la immaginava diversa. Con un finale che tutto poteva essere tranne un lungo applauso per Sergio Mattarella. «Ma le assicuro che non ero l’unico, anzi».

Nessuno voleva la rielezione di Mattarella però è stato il presidente più votato dopo Pertini: qualcosa non torna.

Ma allora perché si è arrivati al bis?

«Perché tutti erano preoccupati per la fine del Governo e hanno deciso di cambiare nulla per non avere problemi a palazzo Chigi».

Eravate a un passo dall’elezione del primo presidente donna.

« Durante la notte di venerdì sembrava cosa fatta. Anche da parte nostra c’era il massimo appoggio, d’altronde è una persona con 20 pagine di curriculum di altissimo profilo e in più ha lavorato con tutti, centrosinistra e centrodestra. Poi però qualcuno ha iniziato a defilarsi. Quel che ci ha amareggiato di più è stata la presa di posizione di Forza Italia che ha deciso di staccarsi dal centrodestra dichiarando di volere un politico, posizione mai assunta nei giorni precedenti, e facendo il nome di Casini».

In quel momento il centrodestra è esploso.

«In realtà il primo problema l’abbiamo avuto per la votazione della Casellati, di FI. Noi l’abbiamo sostenuta in maniera “granitica” e poi parte del suo partito non l’ha votata. Beh, in quel momento ci siamo sentiti presi in giro. Una grave mancanza di rispetto verso Giorgia Meloni e verso tutti noi, abituati a mantenere sino alla fine la parola data. Oltre tutto non hanno nemmeno avuto il coraggio di parlare apertamente».

Quindi se quel centrodestra non esiste più, ci saranno ripercussioni anche a livello locale?

«No, sono due tavoli diversi. Noi stiamo parlando del centrodestra parlamentare anche se a livello territoriale da oggi ci aspettiamo più dialogo e collaborazione e non più decisioni calate dall’alto o conosciute tramite i giornali».

Avete perso un’occasione storica: scegliere voi il capo dello Stato.

«Lunedì scorso tutto mi sarei aspettato tranne un Mattarella bis. Avevamo i numeri, Fratelli d’Italia ha dimostrato, anche votando Crosetto, di essere compatto, e potevamo puntare tutto su Pera o Belloni. E invece qualcuno ha preferito barattare gli ultimi 7 mesi di legislatura».

Ha vinto il centrosinistra?

«Ora non esageriamo. Il Pd non ha fatto nulla se non minacciare di far cadere Draghi e dire di no a tutti; i Cinque Stelle si sono spaccati tra Conte e Di Maio per cui diciamo che anche loro ne escono male».

Tornando indietro cosa non rifarebbe.

«Sapendo come si sono comportati alcuni direi che la discrezione è fondamentale; non si va avanti ad annunci alla stampa che portano una marea di veti. Noi il primo giorno ci siamo riuniti e abbiamo dato delega a Giorgia Meloni chiedendole di tener conto del nostro no a un Mattarella bis e a Casini. E questa nostra posizione l’abbiamo portata sino alla fine, fieri di averla sostenuta. Da qui nasce la profonda amarezza: con i nostri alleati siamo stati sinceri, alcuni di loro no».

