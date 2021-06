Putin cerca l’asse con Xi e lo videochiama 

MOSCA. Vladimir Putin e Xi Jinping rilanciano l’asse Mosca-Pechino e celebrano il legame sempre più forti tra i loro Paesi sullo sfondo delle tensioni con l’Occidente. I due leader hanno annunciato l’estensione per cinque anni del Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione.

Energia positiva

Un paio di settimane dopo il summit Putin-Biden e la sua timida riapertura al dialogo tra Cremlino e Casa Bianca, e pochi giorni dopo la bocciatura della proposta franco-tedesca di un vertice tra Russia e Ue, Putin ha esaltato i rapporti con la Cina affermando che hanno raggiunto «un livello senza precedenti» e che rappresentano ormai «un modello di cooperazione interstatale nel XXI secolo».

Nella conversazione in collegamento video con il leader del Cremlino, anche Xi Jinping non ha lesinato lodi al partenariato tra Mosca e Pechino: Cina e Russia, ha detto, «hanno collaborato strettamente per iniettare energia positiva nella comunità internazionale e dare l’esempio di un nuovo tipo di relazioni internazionali, nel mezzo di un contesto mondiale che sta entrando in un periodo di rapidi cambiamenti e sviluppi, con molteplici crisi». Parole evidentemente condivise da Putin che, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa statale russa Tass, ha sottolineato che «il coordinamento russo-cinese svolge un ruolo stabilizzatore negli affari globali» caratterizzati da «una crescente turbolenza geopolitica, la rottura degli accordi sul controllo degli armamenti e il crescente potenziale di conflitto in vari angoli del mondo».

L’anniversario

Per fare sfoggio della loro intesa internazionale e personale, Putin e Xi hanno scelto il ventesimo anniversario del Trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione: un documento firmato nel 2001 da Putin e dall’allora leader cinese Jiang Zemin. L’accordo «è conforme agli interessi fondamentali di entrambi i Paesi», ha detto Xi Jinping chiamando Putin «mio caro vecchio amico» e rimarcando l’importanza della «cooperazione strategica» tra Russia e Cina. Il presidente russo da parte sua – dopo aver annunciato che l’accordo sarà prolungato automaticamente per 5 anni alla sua scadenza, nel febbraio del prossimo anno - si è congratulato con Xi per i cento anni della fondazione del Partito comunista cinese e ha sottolineato che tra gennaio e aprile l’interscambio commerciale Russia-Cina è aumentato di oltre il 22% e dal 2001 «è cresciuto di 14 volte».

Tensioni irrisolte

Al di là delle dichiarazioni, per diversi osservatori Mosca e Pechino negli ultimi anni si sono avvicinate molto, al punto che lo scorso ottobre il leader del Cremlino ha detto di non poter escludere un’alleanza militare tra i due Paesi, precisando però che al momento non è un obiettivo. Restano anche degli elementi di rivalità, è vero, ma a causa delle tensioni con l’Occidente Mosca rischia di dipendere sempre di più da Pechino per esportazioni e investimenti. Più d’uno ipotizzava un allentamento delle tensioni con l’Occidente per sfuggire a un abbraccio con la Cina che comincia a stringere troppo. Ma a giudicare dalle nuove sanzioni Usa, la distensione non è dietro l’angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

20

anni

il tempo passato dalla firma dell’accordo “di buon vicinato” fra Russia e Cina, enfatizzato ieri dal collegamento fra i leader