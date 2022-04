Punto nascite di nuovo chiuso  

Quarta chiusura in nemmeno un anno. Al Punto nascite di Lanusei i medici sono troppi pochi per coprire tutti i turni. Da ieri al 30 Aprile, Punto nascite chiuso, degenze in Pediatria sospese: i bambini dovranno venire al mondo altrove. Toccherà ad Ares trovare una volta per tutte una soluzione per riaprire, magari con un’équipe stabile. Intanto, la Ginecologia garantisce l’emergenza e l’attività ginecologica, la Pediatria, operativa dalle 8 alle 20, la consulenza al Pronto soccorso e l’attività ambulatoriale. Il Punto nascite riaprirà non appena ci saranno abbastanza medici da coprire le 24 ore. Una malattia improvvisa ha ridotto da tre a due i medici in organico. Nonostante le convenzioni col Brotzu e con Carbonia, non riescono a coprire l’intera giornata.

Carenze già note

Mancano sei dirigenti medici, una maternità non è stata sostituita e anche i consulenti scarseggiano in tempo di Covid. Il direttore sanitario Luigi Ferrai è netto: «Abbiamo inviato una nota sulla situazione di Pediatria ma, per adesso, non abbiamo avuto nessuna risposta. Non ci sono medici. Senza una profonda riforma a livello regionale la situazione non cambierà, anzi tenderà a peggiorare».

Una chiusura annunciata. La segretaria territoriale Uil Fpl, Aurelia Orecchioni denuncia: «Vergognoso, continua il balletto dell’apertura e chiusura. Ribadiamo la totale assenza e inadeguatezza di questo assessore alla Sanità. Come può una donna decidere di partorire in Ogliastra se non trova la sicurezza in un momento così importante della sua vita? Ribadiamo la necessità di avere un direttore generale per iniziare una programmazione».

Giovedì tutti in Comune