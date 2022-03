Punto nascite, apertura a tempo 

Riapre il punto nascite. Ma solo fino al 31 marzo. A dare notizia del lieto evento il direttore sanitario Gigi Ferrai, insieme ai direttori di ginecologia Marco Dei e di pediatria Fabio Narducci. Fino a fine mese, l’ospedale Nostra Signora della Mercede è in grado di coprire il turni nell'arco delle 24 ore. In soccorso del punto nascite arriva il Brotzu di Cagliari che presterà i suoi professionisti all’Ogliastra per i turni notturni. Ma il miracolo non sarebbe possibile senza l’abnegazione dei professionisti in organico. In stand by sono invece le risposte attese da Carbonia e Olbia.

Ultimatum

Il reparto è chiuso dal 16 febbraio e durante questo periodo le mamme sono state costrette a far nascere i propri bimbi altrove, nonostante le qualità umane e professionali che fanno del nido ogliastrino un’eccellenza. Le carenze di personale sono note. Infatti su otto pediatri in pianta organica, solo 4 sono i medici superstiti, di cui una assente per maternità. Il direttore sanitario Gigi Ferrai è netto nel chiedere chiarezza sul futuro del punto nascite: «Noi e i nostri professionisti stiamo facendo uno sforzo incredibile per garantire il servizio. Ci riproviamo, con uno sforzo ulteriore, ma si si deve decidere una volta per tutte se aprire o chiudere, perché non possiamo prendere in giro i nostri pazienti, che devono sapere dove andare. Il 31 marzo è il termine ultimo. Non sappiamo più che dire alla persone che vengono qui. Dobbiamo essere aperti? Abbiamo bisogno di otto pediatri. Questa Asl sta facendo di tutto e di più, ma i concorsi non li facciamo noi».

Disagi

Il punto nascita chiuso sta creando enormi disagi alle pazienti e alle loro famiglie che sono costrette a recarsi a Nuoro o a Cagliari con tutto ciò che consegue. Ferrai prosegue. «Non possiamo lavorare ad intermittenza. Il 31 o arriva qualcuno o concentriamo i nostri sforzi su altro. L’assessorato ci dica se vogliono tenere aperto o no. Se sì, ci devono dare i medici altrimenti chiudiamo. Questa è la posizione di un ospedale che da mesi va avanti con reparti che aprono e chiudono. Noi facciamo di tutto per coprire i turni, non ci sottraiamo, con enormi sforzi vogliamo aprire il punto nascite, ma entro il 31 marzo dobbiamo avere una risposta, perché non possiamo andare avanti così».