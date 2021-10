«Puntiamo sulle cure personalizzate e sull’alta tecnologia» 

Raccontano in tanti che in ospedale è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene, e se durante i tempi peggiori della pandemia (ma in realtà anche adesso) di notte si vedeva un’ombra in camice bianco aggirarsi al piano terra del Policlinico, di sicuro era lui, ad attendere esiti di test, a mettere insieme dati, a cercare le maledette varianti del virus, a studiare, a rispondere alle richieste d’aiuto di mezza Sardegna, insomma, a combattere in prima linea la lotta contro il Covid alla guida del “suo” Laboratorio di analisi tra i più innovativi d’Italia, dove da marzo 2020 a oggi sono stati processati 600mila tamponi. Ferdinando Coghe, 65 anni, è stato nominato ieri direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari dalla commissaria straordinaria Agnese Foddis, e la promozione arriva a pochi mesi da un altro riconoscimento, quello di Cavaliere al merito della Repubblica.

Dottore, auguri.

«Grazie, non sarà un compito facile, ho ricevuto una grande manifestazione di fiducia e ce la metterò tutta per non deludere nessuno».

Quali sono gli obiettivi?

«Rimane al primo posto la necessità di dare assistenza e cure ai sardi. Dunque: consolidare i risultati raggiunti, acquisire nuovo personale, dare anima e corpo per avere un’Azienda sempre moderna a tecnologicamente avanzata».