«Punteremo su tecnologia e cultura» 

Quindici pagine, fitte di propositi, che ricalcano il programma elettorale. L’ultima seduta di Consiglio comunale a Serramanna è stata caratterizzata dalle polemiche fra maggioranza e minoranza, in occasione della presentazione delle linee programmatiche da parte del sindaco Gabriele Littera. «Le linee programmatiche trattano tutti i principali temi che abbiamo ritenuto di inserire nella programmazione del nostro ente – ha spiegato Littera – . Un documento che costituirà una parte importante, imprescindibile, del documento unico di programmazione che invece vedremo prossimamente, per quanto poi le situazioni interne o esterne potranno chiamarci a eventuali modifiche».

Le priorità

Dal buon vivere («Serramanna può diventare per i suoi cittadini il centro di nuove idee, della cultura, della produttività, dello sviluppo sociale», ha detto il sindaco) alla cura dei beni pubblici (dove non manca un riferimento alle strade, a pozzi e impianti idrici con le criticità di una rete idrica obsoleta acuite dallo stato del Ponti Nou che regge la condotta principale), all’edilizia e l’urbanistica per cui Gabriele Littera prefigura «un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente». Ancora. Nel lunghissimo elenco delle linee entro cui si muoverà l’Amministrazione non manca il richiamo alla tecnologia (miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e dei servizi tecnologici), igiene ambientale, protezione civile, viabilità (creazione di aree pedonali e piste ciclabili, tra le altre cose), imprese e lavoro (dove spicca la promozione delle produzioni locali) e agricoltura. «Serramanna è già Città del cibo, e dobbiamo comunicare meglio questa nostra caratteristica», ha detto il primo cittadino che spinge il raggio dei propositi di governo verso commercio, artigianato e turismo, giovani, sport, famiglie e comunità, servizi e politiche sociali, disabili, anziani pari opportunità arti e cultura, cittadinanza e trasparenza.

La polemica

L’Aula, con i voti della maggioranza, ha preso atto delle dichiarazioni programmatiche, con il dissenso della minoranza che ha chiesto di emendare il punto all’ordine del giorno. «Un programma per i prossimi cento anni: speriamo riescano a fare le cose più urgenti dei prossimi mesi», commenta Carlo Pahler (Serramanna Futura). Critico anche Gigi Piano (Più Serramanna): «Sulle dichiarazioni programmatiche c’è poco da commentare, presentate oltre i 120 giorni previsti dalla norma è stato letto il programma elettorale che già conoscevamo, i cittadini serramannesi meritano di più, e soprattutto più chiarezza su quanto realmente si vuole fare, per quanto ci riguarda andiamo avanti con le proposte costruttive e l’idea di sviluppo che abbiamo per Serramanna».