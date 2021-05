Punta Molentis, il paradiso a numero chiuso 

Non più di cinquecento persone a Punta Molentis dal primo giugno al 17 ottobre con un ticket giornaliero di dieci euro per auto (massimo duecento auto) più un euro a passeggero. Non solo: è allo studio un’ordinanza per limitare il numero degli ombrelloni da piazzare sull’arenile.

Sono queste le ultime indicazioni dell’amministrazione comunale di Villasimius per quanto riguarda una delle spiagge più ricercate dell’intera costa sud-est. Un paradiso affollato anche a maggio (soltanto ieri a metà mattina si contava una cinquantina di auto) che necessita di una regolamentazione immediata.

Valutazioni

«Partiremo con i parcheggi a pagamento dal primo giugno – spiega il sindaco Gianluca Dessì – o al massimo dal week end successivo, giusto il tempo di organizzare il servizio di controllo attraverso la società in house. Rispetto alla scorsa stagione stiamo valutando di limitare ancora più il numero delle persone, e cioè meno di cinquecento. Una decisione che prenderemo nelle prossime settimane in base a delle attente valutazioni». Allo studio inoltre un limite al numero degli ombrelloni: «Sarebbe opportuno – aggiunge Dessì – per favorire un maggiore distanziamento fra le persone. Non dimentichiamo che siamo ancora in emergenza pandemica».

Le tariffe sono le stesse degli ultimi due anni. Una famiglia di cinque persone che arriva in auto, ad esempio, dovrà pagare 15 euro per una giornata intera (10 euro per il veicolo più uno a passeggero). È prevista una tariffa ridotta pari a 6 euro per chi arriva in spiaggia dalle 16 in poi. Cinque euro per le moto, 3 se si arriva in bici o a piedi (tranne i bambini sino a 6 anni), 15 per camper e autocaravan. Rispetto al 2020 potrebbero essere attivate le prenotazioni online: «Ci stiamo attrezzando dal punto di vista tecnologico», annuncia Fabrizio Atzori, il direttore dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. «Il servizio di prenotazione e pagamento ticket online potrebbe essere inaugurato già da questa stagione». Quanto ai controlli «li organizzeremo sulla scia di quelli già fatti lo scorso anno grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato».

Le critiche

La gestione della spiaggia con queste modalità non piace alla minoranza. «Continuo a chiedermi – sottolinea il capogruppo Tore Sanna – in base a che cosa hanno stabilito un numero di 500 persone. Occorre basarsi su studi scientifici: ci facciano vedere quali documenti hanno preso in considerazione altrimenti è solo un modo per cercare di fare cassa senza dare nulla in cambio alla stessa spiaggia di Punta Molentis». Uno studio fu commissionato proprio da Tore Sanna nel 2012: «Lo riprendano in mano e lo aggiornino, riguarda tutte le spiagge di Villasimius. Non lo vogliono usare? Ne facciano fare un altro, si rivolgano ad esempio alla stessa società che ha elaborato i dati per la spiaggia della Pelosa, a Stintino. Ma non si può proseguire così in una zona che ricade, fra l’altro, all’interno di un’area marina protetta».

Castiadas

Anche Cala Pira in qualche modo sarà a numero chiuso: dal primo giugno potranno accedere ai parcheggi al massimo cento auto. Dieci euro il costo del ticket per la giornata intera, sei per la mezza. «Abbiamo ridotto ulteriormente il numero degli stalli – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – per limitare l’afflusso. In base alle nostre stime, calcolando anche le villette che ci sono nei paraggi, arriviamo a poco più di 450 persone». Secondo gli studi degli uffici comunali Cala Pira potrebbe sopportare sino a 900 persone «ma ci stiamo tenendo molto più bassi per tutelarla sotto ogni punto di vista. Proprio per questo lo scorso anno fra le altre cose abbiamo delimitato le dune con le cordicelle».

