Punta il coltello contro i baristi 

Ma non è finita, perché non appena gli animi si sono scaldati, tra le mani del giovane è spuntato pure un coltello. Con cui avrebbe minacciato di morte i dipendenti del bar.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte. Sanna, secondo la ricostruzione dei militari, ha trascorso buona parte della serata in un locale in via Is Mirrionis, tra cibo e diverse bevande alcoliche. Al momento di pagare il conto, poco prima dell’orario di chiusura del bar, qualcosa è andato storto.

Ha minacciato di morte i dipendenti di un bar, puntando contro di loro un coltello e rivolgendosi a due di loro – entrambi di origini africane – con frasi a sfondo razzista. Per questo un 23enne di Monserrato, Eros Sanna, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo per rapina impropria.

La lite

Il giovane si è rifiutato di pagare. Poi è iniziata una animata discussione con i tre dipendenti del locale. In particolare con due di loro, originari di Ghana e Senegal: Sanna li avrebbe ripetutamente insultati e avrebbe inveito contro i due con frasi razziste.

L’intervento

A questo punto sono arrivate le prime segnalazioni alla centrale operativa di via Nuoro. Che ha subito inviato in via Is Mirrionis i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, insieme a ad alcuni componenti della Sezione Radiomobile. Appena il bar è stato illuminato dai lampeggianti, Sanna ha provato a nascondere il coltello in un cassonetto dei rifiuti all’esterno del bar. Ma i suoi movimenti sono stati notati dai militari, che hanno poi trovato – e sequestrato - la lama, lunga 17 centimetri.

La denuncia

I tre dipendenti dell’attività hanno così potuto raccontare quanto accaduto pochi minuti prima. Sanna è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina impropria e ha trascorso il resto della notte nelle camere di sicurezza della stazione di San Bartolomeo, in attesa del giudizio con rito direttissimo in tribunale: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha concesso i domiciliari.

