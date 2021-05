Punta il coltello alla gola del padre 

Avrebbe minacciato il padre con un coltello, puntandoglielo alla gola, al termine dell’ennesimo litigio per futili motivi scoppiato in casa davanti anche alla mamma. E non sarebbe stata la prima volta.

Stavolta però l’uomo, un 45enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia ed è finito in carcere ad Uta con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. Una indagine lampo con la mobilitazione della Volanti che nel giro di poco tempo hanno ricostruito l’accaduto. Dopo l’arresto, il dirigente del commissariato Michele Venezia ha inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica: nei prossimi giorni, l’indagato sarà interrogato in cella alla presenza del suo legale di fiducia. Nell’occasione, potrà raccontare la sua verità.

L’intervento

Una vicenda sconcertante con gli agenti, allertati pare dai vicini, costretti a un intervento immediato per evitare che la situazione in casa degli anziani potesse degenerare. Tutto si è svolto nella tarda mattinata di ieri: in Commissariato è arrivata una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una coppia di anziani genitori, vittima delle angherie del figlio. Violenza gratuita, minacce e parole pesanti sino a quando nelle mani dell’indagato sarebbe comparso anche un coltello.

Dalla centrale di polizia della via Firenze è stata subito indirizzata una pattuglia impegnata in un servizio di prevenzione nelle vicinanze della abitazione indicata nella telefonata. Gli agenti della Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria, sono quindi arrivati sul posto mettendo fine ad una situazione definita dolorosa e violenta che, pare, si protraeva da lungo tempo.

Anziani sotto choc

I poliziotti, una volta raggiunta l’abitazione, si sono trovati davanti la coppia di anziani, entrambi over 70, impauriti e in forte stato di agitazione perché il loro figlio 45enne (noto per i suoi precedenti di polizia in materia di violenza domestica), avrebbe anche minacciato il padre con un coltello puntandoglielo alla gola.L’uomo era ancora all’interno della casa ed è stato subito bloccato e successivamente accompagnato negli uffici del Commissariato. Altri agenti si sono invece presi cura degli anziani genitori, raccogliendo poi le informazioni utili per ricostruire la vicenda, ultima di una lunga serie. Già in altre occasione, stando al racconto della polizia, il figlio aveva mostrato astio e insofferenza dovuta al carattere violento ed aggressivo. A conclusione degli accertamenti, coordinati dal dirigente Michele Venezia, il 45enne è stato dichiarato in arresto con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. Qualche ora più tardi, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Presto sarà interrogato e dare la sua versione dei fatti.

Escalation

A preoccupare è però l’escalation di peisodi simili a Quartu e nell'hinterland che vedono spesso gli anziani nel mirino di figli violenti. In un solo anno sono stati almeno una decina di arresti messi a segno per il reato di maltrattamenti in famiglia.

