«Punta Giglio, fermiamo i lavori» 

La parola d’ordine è “Fermiamo quei lavori” e poco importa se sono stati autorizzati da tutti gli enti preposti. Centinaia di persone ieri hanno urlato il loro disappunto per il progetto di Punta Giglio. Hanno chiesto di spegnare le ruspe e accertare, con maggior cura, la regolarità della procedura di autorizzazione delle opere in corso sulla falesia che, per moltissimi algheresi, rappresenta il posto del cuore. La manifestazione organizzata dal Comitato Punta Giglio Libera è stata un successo.

La mobilitazione

Un fiume di gente ha preso parte alla mobilitazione popolare per dire no al “Rifugio di Mare” con venti posti letto che sta sorgendo in un’area di tutela assoluta, in virtù di un bando indetto dall’Agenzia del Demanio nel 2017, vinto da una cooperativa di Milano, “Il Quinto Elemento”. L’iniziativa ha preso il via dal colle del Balaguer, con vista sulla contestata falesia, «luogo-simbolo – hanno spiegato gli organizzatori - attraverso il quale si intende allacciare la protesta per Punta Giglio a quella della salvaguardia del territorio tutto». Il lungo e colorato corteo di sostenitori è partito dalla sommità del Balaguer, per proseguire nel lungomare Valencia, attraversando le principali strade cittadine per giungere nel centro storico, in piazza Pino Piras.

La politica

La questione di Punta Giglio è diventata motivo di scontro politico. I gruppi di maggioranza in Consiglio comunale hanno preso le distanze e in un documento unitario hanno stigmatizzato la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle che, a più riprese, ha chiesto le dimissioni dei vertici del Parco di Porto Conte, ritenendoli responsabili di non aver revocato le autorizzazioni «concesse da ben sette amministrazioni pubbliche – hanno sottolineato i gruppi di centrodestra - che le hanno rilasciate sulla base di leggi e regolamenti che ne supportano la coerenza e la legittimità». Anche l’assessore all’Ambiente Andrea Montis ritiene che la politica non abbia alcuna responsabilità in questa partita: «Esiste semmai un trentennio di mancate scelte, mancate adozioni di strumenti di pianificazione anche a causa dei tanti che oggi si lamentano e che hanno goduto dell’incertezza per devastare il territorio». Il Comitato ha già interessato la Procura.

Esiste un trentennio di mancate scelte, mancate adozioni di strumenti di pianificazione anche a causa dei tanti che oggi si lamentano