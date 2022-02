Punta Giglio: «C’è un conflitto» 

La Regione porrebbe dei seri dubbi sulla legittimità di una “casa per ferie” a Punta Giglio, ma il Comune di Alghero farebbe orecchie da mercante. È quanto denuncia il comitato “Punta Giglio Libera” che, proprio per oggi, ha chiamato a raccolta i consiglieri comunali per una riunione urgente nella sala della biblioteca dell’Obra Cultural, in via Ardoino. Nel frattempo gli oppositori del “rifugio di mare” sorto nelle ex postazioni militari di Punta Giglio, hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva “del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell’attività da parte della società cooperativa Quinto Elemento, emesso dall’assessorato al Turismo, ma rigettato dal servizio Suape del Comune di Alghero”. Una richiesta sostenuta anche da numerose associazioni.

La lettera

Il presidente del comitato “Punta Giglio Libera”, Giovanni Oliva ha scritto una lunga lettera all’indirizzo dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione anticipando il nocciolo della questione e riferendo di un «conflitto venutosi a creare tra Regione e Comune in merito alla pratica relativa alla dichiarazione di avvio attività della “casa per ferie”. Nonostante l’Assessorato regionale con una articolata argomentazione abbia certificato l’assenza dei titoli giuridici richiesti per l’avvio dell’attività – spiega Oliva - il Comune confermava il proprio parere favorevole». Se l’ex caserma con venti posti letto appena inaugurata è una “casa per ferie”, infatti, dovrebbe essere gestita da organizzazioni operanti senza scopo di lucro. Il Quinto Elemento, vincitore del bando pubblico, però aveva già avuto modo di specificare la natura della società cooperativa «di lavoro e mutualità prevalente senza scopo di lucro» che persegue finalità ricreative e legate allo sport. Ma il comitato vuole approfondire e capire come mai Regione e Comune sono entrati in conflitto. «Il Comune di Alghero ha deciso di ignorare le prescrizioni dell’assessorato regionale e secondo noi è grave», aggiunge Paola Correddu: «Si tratta di capire se i pareri vengono emessi basandosi sulle leggi vigenti oppure basandosi sulla discrezionalità di qualcuno».