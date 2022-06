Punta Giglio, appello al Consiglio di Stato 

Appello cautelare al Consiglio di Stato contro la sospensiva al divieto delle attività di Punta Giglio, il promontorio della contesa, a dieci chilometri dal centro di Alghero, trasformato in una “casa per ferie” con punto ristoro “Rifugio di Mare”. La struttura ricettiva, finita anche al centro di un contenzioso fra Comune di Alghero e Regione, era stata chiusa il 2 aprile scorso, con un provvedimento interdittivo poi sospeso dal Tar di Cagliari, che ha concesso la riapertura alla società cooperativa “Il Quinto Elemento”, in attesa dell’udienza fissata per il 22 novembre prossimo. Il ricorso, affidato al legale Carlo Melis Costa del foro di Cagliari, è promosso dal Comitato Punta Giglio Libera, il movimento popolare che da oltre un anno si batte con manifestazioni di piazza e sottoscrizioni «contro uno scempio realizzato nel Parco di Porto Conte in una zona tutelata di straordinario pregio ambientale».

Il comitato

Un’azione in linea con la Regione portata avanti con il sostegno di altre 18 soggetti, tra associazioni, movimenti e organizzazioni politiche, una mobilitazione in difesa dell’ex batteria militare. «Come si temeva, la sospensione del provvedimento interdittivo della Regione è stata interpretata, dai concessionari e dalle istituzioni preposte al governo del territorio, come una liberatoria totale», sostengono Giovanni Joan Oliva e Paola Correddu, presidente e fondatrice del Comitato «una sfrenata licenza a porre in essere ogni tipo di attività turistico-consumistica, senza fare alcun conto della particolare delicatezza degli equilibri ambientali dell’area, e soprattutto delle condizioni di sopravvivenza di alcune specie di avifauna che nella stagione primaverile-estiva si trovano nella fase riproduttiva». Il Comitato e le associazioni per la difesa di Punta Giglio hanno inoltre incaricato l’avvocato Melis Costa d’intervenire in loro rappresentanza al fianco della Regione nel ricorso contro il Comune di Alghero indirizzato al Presidente della Repubblica.

Il caso Porticciolo

Un problema ambientale è stato sollevato anche sulla spiaggia del Porticciolo, interessata da una concessione demaniale balneare che secondo il Gruppo d’intervento giuridico potrebbe aver recato danni alle dune, accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante l’arenile.