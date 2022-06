Punta da una zecca, è grave 

È ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata pizzicata da una zecca. Un’anziana di Ulassai, 70 anni, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei. È arrivata in condizioni critiche, alcuni giorni dopo aver accusato sintomi influenzali come febbre alta, mal di testa importante, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni. Alla donna è stata diagnosticata una Cid, coagulazione intravascolare disseminata con compromissione multiorgano dovuta a un’infezione iperacuta. Quest’ultima è stata causata da una rickettsiosi, infezione normalmente dovuta a puntura di zecca, della cui presenza sulla cute la signora si era accorta nei giorni precedenti al malore e che aveva provveduto subito a rimuovere.

È ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata pizzicata da una zecca. Un’anziana di Ulassai, 70 anni, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei. È arrivata in condizioni critiche, alcuni giorni dopo aver accusato sintomi influenzali come febbre alta, mal di testa importante, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni. Alla donna è stata diagnosticata una Cid, coagulazione intravascolare disseminata con compromissione multiorgano dovuta a un’infezione iperacuta. Quest’ultima è stata causata da una rickettsiosi, infezione normalmente dovuta a puntura di zecca, della cui presenza sulla cute la signora si era accorta nei giorni precedenti al malore e che aveva provveduto subito a rimuovere.

Il fatto

Le condizioni della pensionata sono molto gravi. A farle precipitare le conseguenze di una puntura di zecca. Una volta che la donna si è accorta di avere sulla cute l’insetto indesiderato se n’è liberata, ma nulla ha potuto contro l’infezione. La reazione avuta dalla donna è senz’altro un fatto infrequente, ma non impossibile: i sintomi si manifestano dopo alcuni giorni di incubazione dal morso.

A quel punto martedì scorso, quando la situazione ha allarmato i familiari, la signora è stata trasportata al Nostra Signora della Mercede, dove è arrivata vigile e cosciente ma in condizioni piuttosto critiche. Dopo i primi accertamenti al Pronto soccorso, di lei si è preso cura il personale sanitario della Rianimazione che la tiene costantemente monitorata. Tuttavia il quadro clinico della paziente costringe i medici a mantenere stretto riserbo sulla prognosi.

Il fenomeno

I consigli degli esperti sono quelli di evitare zone con erba alta, indossare indumenti coprenti (preferibilmente di colore chiaro), e scarpe chiuse, usando anche i repellenti che si trovano in commercio. In caso di puntura, la zecca va rimossa il prima possibile e la zona subito disinfettata va controllata anche per un mese: al minimo segnale di rossore o disturbo, ci si deve rivolgere al proprio medico. È verosimile che la donna sia stata pizzicata in una zona di campagna. In Ogliastra sono diverse le segnalazioni di elevata concentrazione di zecche. Alcune zone ne sono letteralmente invase.

