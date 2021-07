Pula e Chia sorridono «Luglio e agosto da tutto esaurito» 

Da Pula a Teulada, passando per Chia, l’affluenza di turisti non può essere di certo paragonabile a quella degli anni pre-Covid. Tuttavia, con l’entrata nel vivo della stagione, albergatori e titolari di stabilimenti balneari della costa sud occidentale dell’Isola registrano un incremento deciso di presenze rispetto allo scorso anno. Un primo passo verso il ritorno alle stagioni d’oro.

Pula

«La situazione è molto più interessante rispetto allo scorso anno con un incremento notevole di turisti in questo periodo», dice Nicola Palomba, proprietario dell’hotel Costa dei Fiori, Santa Margherita. «Dopo una partenza forse peggiore rispetto allo scorso anno, lo scenario di luglio e agosto è molto positivo. Le prenotazioni sono quasi esaurite, ma dobbiamo essere cauti in vista dei periodi di maggiore richiesta, sperando che tutti i clienti trovino posti nei collegamenti aerei». Per ora il mercato è positivo: «Ma occhio a settembre: sarà un film completamente diverso, tutte le prenotazioni saranno cancellabili ed è presto per cantare vittoria fino alla chiusura della stagione». Al Villaggio 88, stabilimento di Nora, «registriamo almeno un incremento del 30 per cento», rileva Danilo Cacciuto. «I numeri non sono all’altezza del periodo pre-Covid, ma promettono molto bene. Abbiamo parecchie prenotazioni da metà luglio in poi».

Domus de Maria

Il boom dei turisti si concentra tra le dune di Chia: «Prenotazioni quasi esaurite a luglio e agosto, numeri ottimi non paragonabili a quelli dello scorso anno», dice Andreina Berretta, direttrice hotel Aquadulci. «Anche a giugno abbiamo registrato una buona percentuale di occupazione. La differenza la faranno anche settembre e ottobre, mesi degli stranieri in diminuzione dall’anno scorso. È presto per le stime definitive, ma nel frattempo è aumentato il numero dei turisti italiani». C’è ottimismo, ma non mancano le preoccupazioni: «In particolare per la questione varianti Covid che rende incerta la situazione per il futuro prossimo. La paura più grande è rappresentata dal possibile cambio di norme: in questo caso il tavolo pieno si svuoterebbe in un attimo». A fianco allo stabilimento Sa Colonia, nei giorni scorsi una tartaruga marina ha depositato due uova: «Un auspicio di buona fortuna», dice Fabrizio Branca. «Le presenze sono molte di più rispetto allo scorso anno, comprese quelle del lunedì. Molti italiani, ma pochi stranieri, in ogni caso numeri confortanti che fanno ben sperare fino al termine della stagione. I turisti, che rispettano le norme, appaiono inoltre più tranquilli rispetto allo scorso anno».

Teulada

La spiaggia di Tuerredda dallo scorso anno è a numero chiuso. «Pur lavorando in una delle spiagge più belle della costa, non possiamo quindi essere un termometro sull’andamento del turismo», spiega Mattia Mossa, stabilimento Poseidon. «Gli spazi non vengono riempiti tutti i giorni, a giugno per il maltempo. In ogni caso, rispetto allo scorso anno, l’affluenza è sicuramente maggiore».

