Puigdemont, il giorno del verdetto 

«Il presidente Carles Puigdemont resterà certamente in libertà e potrà tornare a Bruxelles e al Parlamento Europeo, in quanto qualunque decisione dovesse essere presa dalla Corte d’appello di Sassari non sarebbe definitiva e, quindi, non verrebbe adottato alcun tipo di provvedimento nei suoi confronti». Ne è convinto il suo avvocato sassarese Agostinangelo Marras che ieri mattina ha accolto l’ex presidente della Generalitat catalana, arrivato in Sardegna per partecipare all’udienza fissata questa mattina alle 11 presso la Corte d’appello di Sassari, «che dovrà valutare – precisa il legale - se potrà essere eseguito il mandato di arresto europeo emesso dal giudice spagnolo nei confronti di Puigdemont». Presupposti necessari per il pronunciamento sulla sua estradizione o meno in Spagna, dove il giudice Pablo LIarena ha chiesto l’immediata consegna dell’europarlamentare.

L’arrivo

Atterrato intorno alle 9 all’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero con un aereo proveniente da Charleroi, in Belgio, il leader indipendentista ha evitato dichiarazioni pubbliche. Una intera giornata dedicata a studiare la linea difensiva insieme al suo staff politico e ai legali, che hanno presentato un ricorso con procedura di urgenza per riottenere l’immunità da europarlamentare, attualmente sospesa. Nel corso dell’udienza di questa mattina, di fronte al collegio presieduto dal magistrato Salvatore Marinaro e alla procura generale, sarà assistito da Marras, il quale ha rilasciato alcune dichiarazione sui possibili sviluppi giudiziari durante il collegamento con l’emittente televisiva pubblica catalana Tv3. «Il giudice spagnolo ritiene che il mandato di cattura emesso dal suo ufficio sia assolutamente attivo ma – ha sottolineato l’avvocato - la Corte di appello europea ha sollevato la questione di illegittimità di tale provvedimento ritenendo che il giudice della Corte spagnola non fosse territorialmente competente ad emettere tale mandato. È evidente che questo potrebbe avere riflessi sulla esecutività della misura cautelare». E se il giudice spagnolo insiste per la consegna immediata del leader catalano per essere processato in Spagna, «da parte della Corte di appello di Sassari questo non potrà avvenire – aggiunge Marras- perché qualunque provvedimento dovesse essere preso dai giudici italiani sarebbe impugnabile e, quindi, la decisione potrebbe essere portata all’attenzione della Corte suprema italiana».

Lo scontro

Questa mattina a Sassari, oltre alla manifestazione degli indipendentisti sardi a sostegno del leader catalano, è stata annunciata una contromanifestazione dei nazionalisti di Vox con la presenza della vicesegretaria legale del movimento, Marta Castro. Iniziativa ritenuta illegittima dagli attivisti pro Puigdemont, in quanto non sarebbe autorizzata dalla Questura. «Il diritto democratico all'autodeterminazione dei popoli - sostengono gli attivisti di Caminera Noa e dell'associazione Domo de Totus - è un diritto umano che nessuna costituzione e nessuno Stato può ignorare». Puigdemont terrà una conferenza stampa oggi alle 18.30 presso la sala congressi del Quarter Sayal ad Alghero.