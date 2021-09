Puigdemont arrestato ad Alghero  

Il suo staff ha subito chiesto assistenza legale, rivolgendosi al penalista sardo Agostinangelo Marras. L'avvocato è arrivato poco dopo le 22 in aeroporto ed è riuscito a vedere Puigdemont per qualche secondo. «Posso confermare che l’ex presidente della Catalogna è stato fermato dalla polizia di frontiera – ha detto l’avvocato Marras – non appena sbarcato dall’aereo. Non sappiamo ancora sulla base di quale provvedimento è stato trattenuto. Di certo c’è che è arrivato in Sardegna da libero cittadino per partecipare a un evento al quale erano invitati anche il presidente della Regione Solinas e il sindaco di Alghero».

L’ex leader catalano era arrivato alle 21 con un volo proveniente da Bruxelles ed è stato subito preso in consegna dagli agenti che lo hanno portato nel posto di polizia dell’aeroporto. Il provvedimento è stato adottato – da quanto si apprende – in esecuzione di un mandato di arresto internazionale della Corte Suprema spagnola per sedizione. Domani – secondo quando spiegano dal suo ufficio stampa – dovrà comparire davanti alla Corte d’Appello di Sassari, competente a decidere sull’estradizione.

L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, oggi europarlamentare, è stato fermato ieri sera dalla polizia di frontiera non appena sbarcato ad Alghero, dove era arrivato per partecipare al festival della Cultura catalana (AdiFolk) e alla Corona de Logu, un’assemblea degli amministratori locali indipendentisti in programma domani a Oristano.

La notizia del fermo di Puigdemont è stata immediatamente rilanciata dai quotidiani spagnoli, tra cui il catalano La Vanguardia secondo il quale «l’arresto è avvenuto in virtù del mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Suprema per la causa della secessione proclamata col referendum del 1° ottobre 2017». Carles Puigdemont e il suo ex ministro Toni Comin erano espatriati in seguito ai mandati di arresto spagnoli dopo la proclamazione unilaterale d’indipendenza della Catalogna seguita al referendum dell’ottobre di 4 anni fa che per il governo di Madrid era e resta illegale. Per altri 12 leader separatisti rimasti in patria la Corte Suprema spagnola aveva inflitto dai 9 ai 13 anni di carcere, ma di recente gli imputati hanno ottenuto l’indulto. Beneficio non concesso a Puigdemont, mai rientrato in Spagna.

Nelle ultime elezioni del Parlamento europeo, Puigdemont aveva vinto un seggio ma a fine luglio il Tribunale dell'Unione europea aveva respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare per lui e per i suoi ex ministri Toni Comín e Clara Ponsatí. Ieri sera il clamoroso arresto ad Alghero.

