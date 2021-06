Pugno di ferro contro l’alta velocità 

Attraversamenti pedonali illuminati, zone 30 e dissuasori per impedire che le auto e le moto sfreccino in pieno centro abitato. Dopo una serie di incidenti gravi, l’ultimo dei quali con un bambino travolto in via Gorizia mentre girava in bicicletta, l’amministrazione ha deciso di far scattare il piano per aumentare la sicurezza in città anche per i pedoni.

Strisce pedonali

Appositi dispositivi di illuminazione saranno sistemati sopra gli attraversamenti pedonali più pericolosi, specie quelli nelle strade d’ingresso e d’uscita da Sestu dove i veicoli più difficilmente rispettano i limiti di velocità. Una decina quelli che il Comune ha già installato in questi giorni e che entreranno in funzione a breve tra via Monserrato e altre strade che, ormai da anni, presentavano un serio problema di visibilità notturna. «Già dal 2015», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore alla Viabilità, «abbiamo deciso di intervenire per risolvere i problemi legati alla circolazione pedonale. Sono già stati fatti una serie di interventi per la messa a norma e per la realizzazione di nuovi marciapiedi in diverse zone di Sestu e, a breve, partirà la costruzione dei nuovi marciapiedi in tutta la via Cagliari».

Più illuminazione

In quest’ottica si inserisce pure l’ultimo investimento curato direttamente dal comandante della Polizia Locale, Andrea Usai, che ha mandato gli agenti in giro per Sestu per individuare i punti più pericolosi, gestendo in prima persona l’appalto per il potenziamento della sicurezza. «Da qualche giorno», prosegue Bullita «sono comparsi i primi stralli che segnalano e illuminano gli attraversamenti pedonali in diverse in via Cagliari e via Monserrato, all’altezza della rotatoria Ateneo, sulla ex 131 nei pressi di McDonald’s, in prossimità della Secauto e in diversi altri punti all’esterno del centro abitato, dove si rischiava maggiormente che i pedoni venissero travolti». Altre strisce pedonali illuminati compariranno a breve in via Monteverdi, via Costa, via San Gemiliano e via Giulio Cesare, dove in passato si sono registrati due incidenti mortali: un giovane e un'anziana erano stati travolti mentre attraversavano, il primo morì sul colpo, la donna dopo vari giorni.

Maggiore sicurezza

«Oltre a questi», conclude il vicesindaco, «il progetto che ammonta a circa centomila euro prevede anche segnalatori lampeggianti in diversi attraversamenti pedonali, i rilevatori istantanei della velocità agli ingressi del paese e un'altra serie di attraversamenti rialzati». Imminente anche l'attivazione delle “Zone 30”. «Riteniamo», fa sapere la sindaca Paola Secci, «che una comunità civile debba prendere in considerazione la sicurezza delle categorie più a rischio quali sono i disabili e le mamme con i bimbi. Entro quest’anno verranno realizzate le Zone 30, già individuate dal Piano Urbano della Mobilita Sostenibile».

