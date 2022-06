Pugno a un ragazzo: in due a processo 

Per chiarire quanto era avvenuto quella sera a Capoterra è stato necessaria l'indagine dei carabinieri. Subito dopo l’aggressione erano state anche prelevate le immagini registrate da una telecamera di sicurezza, così da provare a ricostruire quanto accaduto. Secondo l’accusa, Lorenzo Uccheddu – all’epoca dei fatti 28enne – avrebbe colpito il 19enne con un unico cazzotto, facendolo finire rovinosamente al suolo. La vittima aveva sbattuto con violenza il capo, venendo portato d’urgenza al pronto soccorso e poi trasferito in reparto, dove era stato ricoverato in Rianimazione con un coma farmacologico indotto. Dopo aver rischiato la vita, i medici l’avevano dichiarato fuori pericolo.

Maria Giovanna Demelas ha 23 anni ed è sospettata di essere stata l’istigatrice del litigio. Lorenzo Uccheddu ne ha 33 e la Procura gli imputa di aver mandato in coma il compaesano Simone Porcu, dopo avergli dato un pugno che l’ha fatto cadere all'indietro. Entrambi dovranno comparire il 13 dicembre davanti alla giudice del Tribunale, Alessandra Angioni, per l’inizio del dibattimento. Saranno sentiti i primi testimoni

Sono accusati di concorso in lesioni gravissime per le ferite riportate da un 19enne che, a causa di un pugno, era caduto battendo la testa ed era finito in coma. Ieri mattina ha preso il via il processo nei confronti di due giovani di Capoterra, finiti sotto inchiesta per fatti avvenuti il 17 luglio 2018

La vicenda

Le indagini

A presentare la denuncia dei carabinieri era stata la madre del giovane finito in ospedale, attraverso l’avvocato Carlo Pilia. La lite, secondo una prima ricostruzione, era scoppiata per futili motivi. Uccheddu, incontrato Porcu per caso, lo avrebbe invitato a lasciare in pace sua cugina, nonché ex ragazza del diciannovenne: dalle parole, però, sarebbe passato ai fatti, e sarebbe partito il pugno. Terminate le indagini, la Procura ha deciso di contestare le lesioni gravissime oltre che al 33enne, anche alla cugina Maria Giovanna Demelas, considerata l’istigatrice del diverbio.

L’udienza

Stando all’imputazione Lorenzo Uccheddu (difeso dall’avvocato Antonello Garau) avrebbe colpito con un pugno tra l’orecchio sinistro e la nuca il malcapitato rivale, facendolo cadere a terra, verosimilmente già privo di sensi, causandogli un’emorragia celebrale e lo stato di coma. Lesioni che solo nel tempo si capirà se potranno sanare completamente. In concorso è finita sotto processo anche Maria Giovanna Demelas, assistita dall’avvocato Salvatore Casula. Il legale Carlo Pilia deciderà in occasione della prossima udienza se costituirsi parte civile per conto di Simone Porcu e della sua famiglia o se procedere con una causa civile separata. Nell’udienza di ieri sono state ammesse le prove e poi c’è stato il rinvio a dicembre per sentire i primi testimoni.

