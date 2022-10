Pugni e minacce di morte al fratello 

L’ultima minaccia è stata pesantissima. «Ti taglio la testa». Ed è stata l’ennesima che, questa volta, ha fatto scattare il provvedimento del gip di Oristano: Angelo Tommaso Casula, 62 anni di Desulo ma residente da anni ad Arborea, non potrà entrare nel territorio comunale (senza via libera dell’autorità giudiziaria) e dovrà mantenere una distanza di almeno 200 metri dal fratello Sebastiano, 64 anni, dalla moglie e dai figli, dovrà evitare qualsiasi contatto con loro.

La storia

I rapporti tra i due fratelli erano piuttosto tesi da circa due anni, da quando la vittima era andata in pensione e aveva deciso di vendere il bestiame. Una scelta che non sarebbe stata gradita al fratello minore che da quel momento ha iniziato ad avere comportamenti molto aggressivi, innescare discussioni violente con pesanti minacce. Fino all’episodio del 29 settembre, quando Angelo Casula ha colpito con un pugno in faccia il fratello maggiore, lo ha spinto e minacciato di morte. Poi la denuncia ai carabinieri della stazione di Arborea che già altre volte erano intervenuti per riportare la calma tra i fratelli.

Il provvedimento

Dopo l’ultima denuncia il pm Andrea Chelo ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari di divieto di dimora e avvicinamento per atti persecutori e lesioni; istanza accolta e fatta applicare dalla gip Federica Fulgheri secondo cui gli atteggiamenti di Angelo Casula (assistito dall'avvocato Fabio Costa) hanno «una natura vessatoria e molesta». I comportamenti, andati avanti nel tempo, hanno creato uno stato d'ansia e di paura nella famiglia del fratello Sebastiano, tutti sono stati costretti a cambiare le proprie abitudini nella vita quotidiana. Inoltre c’è il rischio che, in un momento d’ira e sotto l'effetto dell’alcol, possa concretizzare le minacce.