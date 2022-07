«Puddu? L’ha presa sul personale» 

Scontri politici Puddu sostiene di essere stato snobbato: «Questi commenti dimostrano – continua Licheri – l’incapacità di distinguere il piano politico da quello personale. Ai cittadini serve politica con la “P” maiuscola, non sensazioni soggettive. Per questo mi sono allontanata. C’è stata poi l’occasione per chiarire e ritenevo la cosa superata ma evidentemente lo era solo per me. È possibile che l’ex sindaco si sentisse snobbato ogni qualvolta adottassi posizioni a lui non congeniali. Io ritengo però che un amministratore eletto debba dare conto alla sua giunta al consiglio e ai suoi elettori. Non a suggeritori esterni». Rapporti interrotti nel 2018: «Saltata la candidatura di Puddu alle Regionali, il M5s si trovò nella posizione di dover individuare un nuovo candidato. Appoggiai la candidatura del vicesindaco Gianluca Mandas alle regionarie, dopo che il gruppo consiliare e l’associazione M5s di Assemini si erano espressi in tal senso. In quell’occasione vennero alla luce due visioni opposte: la nostra corale condivisa e basata sul gruppo, quella di Mario, individuale e isolata, che non riteneva di appoggiare quella candidatura. Assemini oggi non ha nemmeno un consigliere regionale: un’occasione come quella non si ripresenterà mai più».

Puddu e Licheri hanno rotto nel 2018: «A novembre – aveva raccontato Puddu – le avevo girato rimostranze di un dipendente Aias che lamentava scarsa sensibilità della Licheri verso la vertenza. Lei rispose seccata, arrivando a bloccare i nostri dialoghi su Whatsapp. Mi ha fatto capire che non voleva essere disturbata». Licheri non ci sta: «Non credo che ai cittadini interessi dei blocchi Whatsapp. Puddu mi ha mosso al tempo un’accusa molto grave e non fondata: non aver supportato la vertenza Aias nel convegno del 25 novembre 2018. Non è vero e glielo dissi. Lui, senza conoscere il contenuto del mio intervento sul palco ritenne di dover credere ad altri, palesando di non avere fiducia in me o comunque di non voler dare credito alle mie parole. Il mio intervento è consultabile in rete e dimostra chiaramente la mia posizione. Dichiarai la mia vicinanza a tutti i lavoratori Aias per evidenziare l'importanza e il valore del loro grande servizio che meritava e merita di essere difeso e protetto. Mi sono sempre impegnata e ho speso la mia faccia per quella vertenza».

Sabrina Licheri è un fiume in piena: «Non credo che ai cittadini interessino i blocchi whatsapp: sono stata accusata di questioni gravi e infondate». La sindaca dimissionaria di Assemini non ha digerito quanto dichiarato dal suo predecessore, Mario Puddu, con il quale ormai da anni i rapporti si sono interrotti.

Scontri politici Puddu sostiene di essere stato snobbato: «Questi commenti dimostrano – continua Licheri – l’incapacità di distinguere il piano politico da quello personale. Ai cittadini serve politica con la “P” maiuscola, non sensazioni soggettive. Per questo mi sono allontanata. C’è stata poi l’occasione per chiarire e ritenevo la cosa superata ma evidentemente lo era solo per me. È possibile che l’ex sindaco si sentisse snobbato ogni qualvolta adottassi posizioni a lui non congeniali. Io ritengo però che un amministratore eletto debba dare conto alla sua giunta al consiglio e ai suoi elettori. Non a suggeritori esterni». Rapporti interrotti nel 2018: «Saltata la candidatura di Puddu alle Regionali, il M5s si trovò nella posizione di dover individuare un nuovo candidato. Appoggiai la candidatura del vicesindaco Gianluca Mandas alle regionarie, dopo che il gruppo consiliare e l’associazione M5s di Assemini si erano espressi in tal senso. In quell’occasione vennero alla luce due visioni opposte: la nostra corale condivisa e basata sul gruppo, quella di Mario, individuale e isolata, che non riteneva di appoggiare quella candidatura. Assemini oggi non ha nemmeno un consigliere regionale: un’occasione come quella non si ripresenterà mai più».

L’amministrazione Licheri è caduta dopo l’addio al gruppo di cinque “aventiniani”: per molti dietro c’è Mario Puddu che però ha negato il suo coinvolgimento.

La spaccatura

«Cinque consiglieri hanno deciso che la consiliatura dovesse durare quattro anni», commenta Licheri: «Hanno sistematicamente disertato Consigli, commissioni e riunioni di maggioranza, ostacolando e rallentando i lavori. Non è quindi credibile accusare la giunta e il nostro gruppo di violazione dei principi M5s: l’assenteismo è una delle battaglie storiche». La sindaca aggiunge: «Anziché difendere ed essere orgogliosi dei lavori che proseguono in piazza Santa Lucia, nuovo impianto sportivo, gestione pandemia per la quale abbiamo ricevuto complimenti anche da altri Comuni, otto milioni di lavori protezione civile, aver riportato dopo 15 anni il carnevale ad Assemini e progettato l’Università terza età, si dichiarano delusi e fanno cadere un’amministrazione per aver cambiato il nome a eventi, per l’acquisto di pc dei consiglieri in comodato d’uso durante la pandemia».

Arriva il commissario

Soltanto il Pd si era detto pronto ad appoggiare la sindaca: «Per le altre forze politiche, compresi i cinque dissidenti, fare cadere l’amministrazione era una ghiotta occasione per affossare il M5s ad Assemini che è comunque vivo e vegeto, fatto di persone oneste». Un anno di commissariamento: «Auspico che il commissario approvi immediatamente il bilancio affinché possano essere effettuate subito le assunzioni di nuovo personale programmate, possano partire i lavori sulle strade, a partire dagli asfalti nella via Carmine come deciso, e a seguire tutte le vie del città. La nostra amministrazione ha lasciato le casse del Comune piene, progetti per la città pronti all’esecuzione».

Si ricandiderà? «Affronteremo la questione come gruppo politico, sarà una decisione collegiale».

