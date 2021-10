Puc, prima grana per la sindaca 

Doccia gelata sul nuovo Puc di Dorgali. Con un parere vincolante il dirigente del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione ha sostanzialmente respinto la proposta del Comune. «Le modifiche richieste sono tali e tante che saranno necessari diversi mesi di lavoro per poterlo ripresentare», spiegano gli ex amministratori guidata dalla sindaca Maria Itria Fancello che ha appena concluso il mandato. La neo eletta Angela Testone si trova perciò subito una grana da risolvere.

Lungo lavoro

L’ultima versione del Puc era giunta alla fine di un lungo percorso di co-pianificazione tra Comune e Regione, per adempiere alle prescrizioni date a suo tempo alla giunta dell’allora sindaco Tonino Testone. Le correzioni, fatte dalla giunta Fancello, comprendevano la riduzione del consumo del suolo, l’acquisizione del verbale finale di co-pianificazione dei beni storico-culturali, la redazione del Pai (piano idrogeologico) e il parere positivo sulla Vas (Valutazione ambientale strategica). «Le nuove osservazioni costringeranno a un totale ripensamento, non solo della “nostra” proposta, ma di tutto l’impianto del Puc: vengono contestate l’aspettativa di crescita demografica e la scelta dei 200 mc ad abitante, punti cardine degli ultimi 15 anni di pianificazione, finora mai contestati», dicono gli amministratori uscenti.

Strutture ricettive

Tra i punti salienti la contestazione delle zone C di espansione residenziale e i conteggi della capacità insediativa delle zone F. Ad aver pesato il fatto che la Regione ha considerato non solo le strutture ricettive classiche come gli alberghi, ma anche quelle al di fuori della zona F generata da agriturismi, b&b, affittacamere e case in locazione. «Ci dispiace non essere riusciti a portare a termine l’iter di approvazione - dicono gli ex amministratori - bisogna fare tesoro della relazione istruttoria, riflettere sulle osservazioni e serenamente ed onestamente fare nuove valutazioni. Auguriamo di riuscire a portare a termine questa che ormai è diventata una vera odissea».