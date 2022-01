Puc preliminare all’ultimo miglio 

«Un piano con alcune luci e molte ombre», dice Matteo Lecis Cocco Ortu (Pd). «Un documento che nel disegnare la città dei prossimi venti anni privilegia, nel suo complesso, il recupero, il riuso e la rigenerazione urbana», risponde Antonello Angioni, Udc-progetto per Cagliari e presidente della commissione urbanistica. «Uno strumento che permette di programmare il futuro economico, sociale turistico e ambientale della città», aggiunge Edoardo Tocco, presidente del Consiglio. Dopo quasi vent’anni, oggi Cagliari avrà il suo nuovo Puc preliminare. Il documento passerà con i soli voti della maggioranza, escluso quello di Enrica Anedda (FdI) che nella riunione convocata per questo pomeriggio si asterrà dalla votazione (insieme a tutta l’opposizione). «Nel documento si parla di una zona della città per la quale in passato ho fatto battaglie per difenderla, ovvero l’ippodromo, che sulla base delle linee di indirizzo di questo piano dovrebbe essere cancellata per realizzare un’area dedicata agli sport di sabbia. Se votassi a favore di questo documento, tradirei me stessa».

Edilizia residenziale

Valorizzazione delle aree fronte mare, un lungomare attrezzato da Giorgino a Sant'Elia, al Poetto, lo sviluppo del verde, sono i punti più apprezzati dall’opposizione che, però, apre la discussione su alcuni temi. Sulla casa, per esempio. «Serve più coraggio per censire le aree dismesse o abbandonate che possano dare risposte in quella direzione», spiega Leccis Cocco Ortu. Concetto ribadito da Camilla Soru (Pd): «Non dobbiamo costruire occupando necessariamente suolo nuovo, non che questo sia un errore a priori se serve a dare risposte ai bisogni, ma dovremmo spingere gli imprenditori a investire nella riqualificazione del patrimonio esistente». Nel Puc si prevede che nel fabbisogno abitativo, calcolato in 13mila abitanti, il 75% sia legato a edilizia sovvenzionata o agevolata (quindi al di fuori del libero mercato). «Ecco una luce all’interno del piano», spiega ancora Lecis Cocco Ortu, «ma c’è anche subito un’ombra, quando non si fa chiarezza nel dire che realizzare un nuovo quartiere residenziale per 2600 persone accanto alla 554», il riferimento è a Su Stangioni, «è troppo costoso». «Sulla casa manca un vero indirizzo politico», rincara Fabrizio Marcello, capogruppo Pd. «Sulle circa 3000 case Erp, per esempio, non si dice niente su come dovranno essere riqualificate. L’unico riferimento è alla street art. Troppo poco». «Manca anche un indirizzo sulla valorizzazione del patrimonio culturale», sottolinea Francesca Mulas, Progressisti. «È vero, c’è il progetto guida su Bonaria ma io credo che il patrimonio culturale sia strategico nello sviluppo della città».

Punti centrali

«Riuso del suolo, sviluppo delle aree verdi, avvicinamento della città al mare, sono temi che questo Puc preliminare persegue perfettamente», spiega Umberto Ticca, Riformatori. Il piano contiene anche «progetti visionari ma plausibili», dice Antonello Angioni (Udc), come l’idrovia dall’aeroporto alla fine di Pirri. E conclude: «Cagliari potrebbe costituire un laboratorio di progettazione urbanistica dove “sperimentare” soluzioni».