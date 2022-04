Puc approvato dopo (quasi) vent’anni 

Semaforo verde per il Puc di Arbus, il commissario straordinario, Francesco Cicero, ha approvato in via definitiva lo strumento urbanistico, atteso da circa venti anni e licenziato in una mattinata. Un progetto costato quasi 250mila euro e che poggia le sue radici nel 2005, partendo dalle linee guida dell’amministrazione di allora. Al centro la crescita del centro abitato, delle frazioni, dei 67 chilometri della Costa Verde, dei villaggi minerari di Ingurtosu e Montevecchio. Le ultime due giunte comunali sono naufragate tra le difficoltà di regolamentare la crescita del paese nelle zone turistiche, agricole e di completamento.

Via libera

Dopo l’ennesima bocciatura della Regione, il Piano era pronto per ritornare in Consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio, ma lo scioglimento anticipato del Consiglio nel giorno della vigilia ha bloccato l’iter. Non era per niente scontato che l’arrivo del commissario scrivesse la parola fine all’odissea urbanistica, la sorpresa ieri mattina con l’approvazione definitiva. «Mi è sembrato doveroso - dice Cicero - dare al paese lo strumento fondamentale per lo sviluppo e la pianificazione del territorio. Parliamo di un progetto che ha coinvolto le amministrazioni che si sono succedute in questi anni, nessuna esclusa. Dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla norma. Una guida edilizia che tutti i Comuni dovrebbero avere, quelli costieri ancora di più, per la complessità delle costruzioni a due passi dal mare. Ringrazio i tecnici del Comune e la segretaria Maria Efisia Contini».

Le reazioni

La soddisfazione per un traguardo atteso da tempo è palpabile. I primi ad applaudire a «un avvenimento storico ed importantissimo per il nostro vasto territorio» sono gli operatori turistici, proprio loro che durante un incontro con il commissario avevano chiesto una mano per il sì definitivo al Piano urbanistico comunale. «Promessa mantenuta», dice il gestore del salvamento a mare Alessio Mattana. Il parcheggiatore delle strisce blu a Scivu, Rossano Vacca aggiunge: «È la risposta a quanti temevano il fermo amministrativo con l’arrivo del commissario. In pochi minuti ecco che è stato fatto quel che non era stato portato a casa con tre consiliature». Il titolare del lido di Torre dei Corsari, Franco Caddeo, commenta: «Cerchiamo di recuperare il tempo perso. Puc e Pul sono importantissimi». Il proprietario dell’hotel Le Dune di Piscinas, Luigi Caccamo: «Oltre a facilitare le imprese edilizie, le regole sono certezze per ogni cittadino». Un professionista del settore edile, Remigio Frau, non nasconde dubbi e perplessità: «Nulla da obiettare sul fatto che il Puc sia importante, aspettiamo l’ufficializzazione sul Buras, solo allora lo strumento diventa operativo».