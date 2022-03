Puc, 15 modi di essere utili alla città 

Il Comune di Villacidro ha avviato i primi progetti di utilità collettiva (puc) destinati ai percettori di reddito di cittadinanza. Cura del territorio, attività sociali, comunitarie e in ambito culturale: sono alcune delle quindici linee di intervento che saranno attivate in base delle competenze professionali dichiarate. I progetti partiranno presumibilmente tra maggio e giugno.

L’obiettivo

In questo modo l’amministrazione sosterrà i puc svolti dai beneficiari di reddito di cittadinanza che abbiano sottoscritto un patto per il lavoro con il centro per l’impiego o un patto per l’inclusione con i servizi sociali. I fondi stanziati per l’ambito territoriale villacidrese saranno utilizzati per la copertura delle spese di attivazione dei progetti, la copertura assicurativa, le dotazioni antinfortunistiche e le strumentazioni necessarie: l’impegno richiesto è gratuito e non è considerato attività lavorativa. Per i percettori di reddito di cittadinanza individuati dal centro per l’impiego e dai servizi sociali la partecipazione è obbligatoria e, in caso di assenza non giustificata, subentrerà la decadenza dal beneficio. Essendo tuttavia la misura improntata sul reddito familiare, nell’impossibilità del percettore di svolgere effettivamente l’attività prescelta, potrà subentrargli un altro membro della famiglia.

I numeri

A Villacidro sono più di 400 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma i progetti riguardano 102 figure: sono coloro che ricevono importi più cospicui, mentre non rientrano nei Puc coloro che sono beneficiari di cifre irrisorie. «Esprimo grande soddisfazione - ha commentato l’assessora ai Servizi sociali Maura Aru - per questo importante risultato, in quanto abbiamo voluto predisporre progetti che riguardano tutti gli ambiti stabiliti dalla legge per valorizzare tutte le competenze professionali e umane dei beneficiari. I progetti di utilità collettiva rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita, non solo per i beneficiari ma anche per la collettività».