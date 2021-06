«Pubblicate i documenti amministrativi» 

Documenti amministrativi non più consultabili dai cittadini, oscurati due anni fa dall’archivio “Atti” del sito del Comune di Assemini. Sul caso, sollevato nel 2019 dall’opposizione, interviene ora la Regione: «Secondo il codice trasparenza, documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni», si legge nel documento dell’assessorato agli Enti locali in risposta alle segnalazioni dei consiglieri Francesco Consalvo, Francesco Lecis, Matteo Venturelli, Antonio Scano, Sabrina Stara, Paola Mereu e Stefano Demontis.

Il caso

Da agosto 2019 sul sito del Comune restano solo i documenti più recenti, quelli sull’albo pretorio che possono essere consultati entro 15 giorni. Ma i cittadini non possono spulciare delibere, determine e ordinanze pubblicate, per esempio, a inizio anno. Esiste un elenco, ma senza allegati.

«Dov’è la trasparenza?»

I sette della minoranza lo avevano segnalato a Regione, Anac, Prefetto, Corte dei conti e ministero degli Interni. Pur «avendo perso ogni tipo di controllo sulla legittimità degli atti emanati dai Comuni», la Regione sottolinea quanto previsto dal codice Trasparenza. «Chiediamo che con urgenza si ripristini l’archivio degli atti amministrativi accessibile a tutti i cittadini», ribadisce Francesco Consalvo (Democratici progressisti). «La credibilità della politica e la fiducia nelle istituzioni passano anche da queste decisioni. Il Comune, incomprensibilmente, non si sta distinguendo per trasparenza e accessibilità alle informazioni pubbliche».

Rispetto a due anni fa, i consiglieri possono accedere agli atti con le loro credenziali: «Ma anche i cittadini devono averne la possibilità, visto che sono stati oscurati atti (per esempio, quelli relativi alle estumulazioni in cimitero) che riguardano loro. Ancora oggi inoltre non si sa da chi sia partita la decisione di oscurare dal sito una sezione già esistente con documenti su incarichi, assunzioni di spesa, progetti e atti politici. Una scelta che la sindaca ha sempre difeso e che quindi è politica».

La sindaca

Sabrina Licheri ricorda: «Tutti gli atti sono pubblicati nell’albo pretorio, sezione per la consultazione documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicità legale. In “amministrazione trasparente” sono mantenuti dati e informazioni previsti dal decreto legislativo del 14 marzo 2013». Già l’Anac aveva trasmesso una nota: «Ci informava di una segnalazione sulla eventuale carenza di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e sollecitava la rimozione di dati, informazioni e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria: chiedeva venissero eliminati i dati decorsi i cinque anni di pubblicazione. Nessun altro adempimento. Il Comune ha rimosso gli atti in eccesso». Resta oscurata la sezione “Atti”: «I cittadini possono chiedere copie integrali come accesso civico generalizzato. Non ho notizia di difficoltà in questo senso».

