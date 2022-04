Psd’Az, un posto per tre in Giunta 

Presenti anche Antonio Moro e il vicecapogruppo in Consiglio regionale Giovanni Satta. Secondo il primo «il confronto è stato molto positivo perché incentrato sui temi e sulla necessità di rilanciare l’azione politica dell’esecutivo e il ruolo del Psd’Az, valorizzando le politiche sardiste». Quanto agli umori interni al Psd’Az, «non parlerei di guerra né di pace: semplicemente, come in tutti i partiti, c’è un normale confronto. Poi, in quelli che funzionano si fanno le sintesi condivise da tutti». Anche per Satta «il partito è sempre rimasto sereno. Esistono le ambizioni dei singoli, di chi vorrebbe continuare a fare l’assessore e di chi non lo ha fatto finora: legittime, in una costruttiva dialettica politica». Quattro ore per discutere del partito, del suo ruolo in Giunta, e soprattutto di temi. In particolare, ha aggiunto Sanna, «delle battaglie sardiste su energia e autonomia, della necessità di chiudere la partita sull’urbanistica per dare risposte ai cittadini e della grande scommessa sui trasporti».

Il bilaterale più atteso è finito con una certezza: gli assessori del partito del presidente passeranno da due a tre. Resta ancora da definire la distribuzione delle deleghe ma ieri Christian Solinas ha aperto un ventaglio di cinque caselle a possibile guida Psd’Az. Sicuri dovrebbero essere gli Enti locali-Urbanistica e i Lavori pubblici, considerati strategici per il partito. Una terza da scegliere tra Cultura, Trasporti e Industria a pari merito col Turismo. Salgono, intanto, le quotazioni di Nanni Lancioni e del presidente del Psd’Az Antonio Moro in quota minoranza del partito. L’intera squadra, ha detto il capogruppo Franco Mula dopo quattro ore di vertice, «sarà presentata a brevissimo», forse già la prossima settimana.

Al tavolo, il governatore ha ribadito ancora una volta che si ricandiderà alle Regionali. Anche per questo, ha spiegato il vicesegretario vicario (e assessore agli Enti locali) Quirico Sanna, «dobbiamo lavorare per dare alla Sardegna una continuità amministrativa, così da portare a termine i progetti che la pandemia ha rallentato».

Prima i temi

Le indiscrezioni

Nessuna ufficialità sui nomi ma ipotesi molto realistiche. Perché, se è vero che per il Psd’Az i Lavori pubblici sono irrinunciabili, allora dovrà fare un passo indietro l’attuale responsabile Aldo Salaris. Solinas, però, non intende rinunciare ad avere in squadra i Riformatori, che potrebbero approdare a una delega meno “pesante” come il Turismo con la sindaca di Sestu Paola Secci o con la presidente del partito Mara Lai al posto del sardista Gianni Chessa. Se l’attuale assessore al Turismo rischia, crescono le quotazioni di Nanni Lancioni, consigliere Psd’Az molto vicino al presidente, che potrebbe sostituire Salaris ai Lavori pubblici. Avere sia Chessa che Lancioni in Giunta sarebbe impossibile per una questione territoriale: entrambi arrivano da Cagliari. Antonio Moro, invece, approderebbe all’Istruzione. Quirico Sanna andrebbe verso una riconferma agli Enti locali. A meno che il leader centrista Giorgio Oppi, terzo a scegliere (secondo il sistema Cencelli) dopo Psd’Az e Lega, non decida di indicare al suo posto l’attuale assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu.

Un incontro di coalizione

Ora Solinas attende gli spunti programmatici da tutte le forze politiche. La prossima settimana convocherà un vertice collegiale per comunicare le sue decisioni. Dopo aver probabilmente tenuto conto della posizione del coordinatore della Lega Dario Giagoni: «I tre nostri assessori hanno lavorato bene e non si toccano» , ha fatto sapere ieri.

