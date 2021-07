Psd’Az pigliatutto, alleati in allarme 

Dodici consiglieri in un solo gruppo possono risultare troppi. Il passaggio al Psd’Az di Domenico Gallus non è ancora ufficiale, quando lo diventerà si porrà un problema, soprattutto se la stessa cosa deciderà di fare Valerio De Giorgi (Misto). Entrambi sono presidenti di commissione, Gallus della sesta (Sanità) e De Giorgi della terza (Bilancio). Ma anche i sardisti Piero Maieli (Attività produttive) e Alfonso Marras (Lavoro) lo sono. Quindi: il Psd’Az si troverebbe a guidare quattro commissioni permanenti su sei.

Quattro presidenze

Una situazione inaccettabile per le altre forze politiche della coalizione che chiederanno una revisione degli equilibri, non è chiaro se subito o al momento di rinnovare i presidenti a metà legislatura, quindi a ottobre, come previsto dal regolamento. Questa è la possibilità più concreta perché un cambio al vertice della terza rallenterebbe ancora l’iter della legge omnibus contente la variazione da oltre 150 milioni e destinata a ristorare le categorie di lavoratori che non hanno ancora avuto alcun aiuto.

«Mai pensato di lasciare»

D’altronde è anche venuta meno l’ipotesi, rimbalzata due giorni tra i corridoi del Palazzo di via Roma, di un “trasloco” di Marras alla Lega se l’arrivo di Gallus fosse confermato. Il presidente della commissione Lavoro – eletto in Consiglio con i voti dei Riformatori - ha smentito. «La scelta di entrare a far parte del Psd’Az, maturata e ponderata nel tempo, è stata ed è una scelta convinta e condivisa sia con il presidente, verso il quale nutro la massima stima e fiducia, sia con i colleghi consiglieri con i quali si è instaurato un ottimo rapporto sia professionale che personale». «Marras è passato con noi e ci resterà, senza minimo dubbio», taglia corto il capogruppo Franco Mula. Insomma, «nessuna intenzione di abbandonare il gruppo di cui faccio parte», dice ancora Marras, «anzi il mio impegno all’interno del partito è sempre più attivo e partecipato e continuerò a lavorare per la crescita del Psd’Az di cui sono fiero di fare parte». Anzi, «proprio per questo esprimo soddisfazione per l’eventuale ingresso di nuovi consiglieri nel nostro gruppo, ciò consentirà di rafforzarci e di lavorare in maniera ancora più forte e decisa». Morale: Gallus e chiunque voglia entrare è il benvenuto.

Due gruppi?

In un gruppo così ampio c’è pure spazio per le correnti interne. Una in particolare sta crescendo secondo le ultimissime indiscrezioni, ed è tutta pro-governatore. Tanto che c’è chi azzarda un’ipotesi estrema e suggestiva: la costituzione di un nuovo gruppo, “Sardisti con Solinas”, di cui farebbero parte quattro consiglieri. Tra questi, magari lo stesso ex Udc Domenico Gallus che si è sempre definito «uomo del Presidente». In questo caso tutta l’area sardista uscirebbe rafforzata perché i rappresentanti nei tavoli delle trattative diventerebbero due (uno per il nuovo gruppo e l’altro per il Psd’Az) con la possibilità concreta di avere più voce in capitolo nella spartizione di posti strategici e persino di esprimere un quarto assessore d’area sardista quando arriverà il momento del rimpasto.

Tempi

Intanto, il momento della verifica si allontana. L’addio di Gallus all’Udc ridimensiona i centristi che da Solinas si erano fatti garantire il tagliando dopo la finanziaria politica. Legge che dovrebbe essere al centro di un vertice dei capigruppo con il presidente a Villa Devoto. Forse lunedì stesso. Una volta approdata in commissione Bilancio è verosimile che l’opposizione si prenda tutti i giorni a disposizione per valutare il testo. Che – ad essere ottimisti – sarà approvato ai primi di agosto.

Spoil system

In questi giorni la Giunta è impegnata sul fronte dello spoil system interno previsto dalla 107 e da effettuare entro il 22 luglio: un centinaio di posti tra direttori generali, componenti degli uffici di gabinetto sono in bilico. Le teste sacrificabili son quelle presenti al pranzo di Sardara dell’8 aprile. La prossima settimana la Giunta tirerà le fila e pubblicherà gli avvisi per assegnare i posti vacanti. Proprio ieri l’Esecutivo ha approvato una delibera sulla costituzione dell’elenco dei candidati per “manifestazioni di interesse per ricoprire gli incarichi di dg dell’amministrazione regionale”.

RIPRODUZIONE RISERVATA