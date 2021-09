Psd’Az in maggioranza, si spacca il fronte 

Acque agitate nella coalizione che amministra la cittadina: non a tutti piace questo vento di cambiamento che alzerà la bandiera dei Quattro Mori sull'albero di maestra dell'ammiraglia del comandante Piero Casula. Il quale, dal canto suo, tenta di tenere unito l'equipaggio e saldo nella rotta: ma ha il suo da fare.

Il vertice

Nella riunione di venerdi 17, per sua natura giorno infausto, il primo cittadino ha spiegato ai suoi il progetto di allargare la coalizione al Psd’Az e, pur non trovando entusiastici consensi, ha avuto «a maggioranza- come egli stesso ammette - il via libera per avviare incontri ufficiali con i consiglieri comunali sardisti e con la dirigenza della loro sezione bosana». Il dialogo con i Quattro Mori continua, dunque e gli esiti sembrano ben promettere per la riuscita del connubio. Ma il costo per il sindaco potrebbe essere alto. Ha già perso il suo vice Alessandro Campus, che lo ha accusato di stravolgere la natura stessa dell'accordo condiviso che ha portato alla vittoria elettorale. Altri consiglieri di maggioranza sono sulle stesse posizioni, anche se finora il loro malumore continua ad essere riflessione privata. Piero Casula, esperto navigatore della politica, non ha preso il rischio di mettere i critci davanti ad un «o dentro o fuori» e, al contrario, ha preso tempo.

Le trattative

«Nei prossimi giorni con il Psd’Az discuteremo di quali possano essere i punti del programma che possiamo condividere - dice il sindaco - quali debbano essere le cose che possiamo fare insieme. Dopo di che riferirò agli amici della maggioranza ed insieme decideremo». La sezione sardista si esprime solo con comunicati ufficiali «perché vogliamo dare certezza al fatto che ciò che sta accadendo è un fatto interno alla maggioranza. Noi non abbiamo responsabilità per quanto accade in casa d'altri», dice il segretario Guglielmo Macchiavello. Ma il Psd’Az fin da marzo auspica che a Bosa possa riproporsi la stessa alleanza che sostiene il presidente Christian Solinas a Cagliari. In attesa di un definitivo chiarimento, Piero Casula manterrà ad interim le deleghe che furono di Alessandro Campus.