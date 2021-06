«Provincia, scegliamo Oristano» 

Con il cuore scelgono tutti Oristano. Ma nei fatti (e negli atti ufficiali) solo 15 su 16 consiglieri comunali hanno votato per lasciare la Provincia del Medio Campidano. Questione di democrazia: «Benché sia favorevole non mi esprimerò per lasciare che la parola passi ai cittadini con il referendum», ha annunciato al microfono l’assessora alle Pari opportunità Ferdinanda Mandis.

Il confronto

Così alle 20 di ieri sera il Consiglio comunale di Guspini ha scelto di cambiare Provincia. «La sentiamo più vicina a noi per cultura e tradizioni», hanno detto a più riprese gli esponenti di maggioranza e opposizione. A porre il tema all’Aula è stato il sindaco Giuseppe De Fanti che ieri ha ribadito le ragioni della sua proposta: «Nessun può imporci a quale ente appartenere, una Provincia non può essere calata dall’alto, a maggior ragione perché i cittadini guspinesi già in passato – era il 2018 – hanno detto con un referendum di non voler appartenere alla Provincia del Medio Campidano. Il nostro Comune è l’unico del territorio a rivendicare l’appartenenza a un’altra Provincia rispetto a quanto previsto dal nuovo assetto disposto dalla Regione». Il primo cittadino è poi passato a elencare nel dettaglio le ragioni per le quali sarebbe opportuno un cambiamento: «La provincia del Medio Campidano dovrebbe occuparsi solo delle strade e delle scuole di sua competenza, compito che potrebbe essere assegnato, con gran risparmio di risorse economiche, a un ente esterno proprio come accade con le strade statali per l’Anas. Quella di Oristano, infine, a differenza del Medio Campidano, è una Provincia riconosciuta a tutti gli effetti che garantirebbe al nostro paese maggiori garanzie in fatto di finanziamenti e sviluppo».

L’opposizione

La causa, particolarmente sentita dall’esecutivo De Fanti, è stata sposata anche dalla minoranza. «Sono piacevolmente sorpreso dalla scelta dell’attuale amministrazione di proporre a questa assemblea il voto per il passaggio a Oristano – ha detto Marcello Pistis capogruppo di Impari -. Nel 2019 io stesso raccolsi 1.200 firme sostenendo la stessa teoria che ci troviamo a votare oggi in Consiglio, eppure allora nessuno la prese in considerazione. In quel caso si trattava di una scelta politica perché proprio il Partito democratico, di cui è espressione l’attuale Giunta, aveva deciso che Guspini avrebbe fatto parte del Sud Sardegna senza possibilità d’appello».

Ora dunque la parola passa ai cittadini che verranno chiamati a esprimersi in un referendum popolare per scegliere a quale Provincia appartenere.

