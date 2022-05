Provincia-fantasma da 7 anni  

Esattamente il prossimo 29 maggio, l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano Massimo Torrente, spegnerà la sua settima candelina alla guida dell’Ente intermedio. Già direttore del Comitato di Controllo in pensione, 76 anni, fu nominato a capo dell’amministrazione provinciale dalla Giunta Regionale di centrosinistra, allora capeggiata dal presidente Francesco Pigliaru. Nei giorni successivi aveva occupato la sua poltrona al secondo piano del palazzo di via senatore Enrico Carboni, nell’ufficio sino ad allora di Massimiliano de Seneen, ultimo presidente democraticamente eletto insieme al Consiglio, con le elezioni provinciali della primavera 2010.

Tempi biblici

Secondo la delibera della Giunta regionale, Torrente sarebbe dovuto rimanere in carica sino alla riforma degli enti locali. Insomma, una nomina che si riteneva dovesse avere un tempo limitato. E invece, grazie alla riforma ancora in alto mare, l’amministratore straordinario continua in maniera stabile a occupare quel posto. Incarico mantenuto anche dopo febbraio 2019 (oltre tre anni), nonostante nel frattempo sia cambiata la colorazione della Giunta regionale, ora di centrodestra, con Cristian Solinas presidente. Torrente, persona degnissima e stimata, resiste dunque (non certo per colpa sua) e costa 6.400 euro (lordi) al mese. Un ruolo importante il suo, non solo per motivi gestionali ma anche di natura politica. È chiamato, tra le altre cose, a decidere sulla scelta del nome da indicare al consorzio industriale di Oristano su una terna proposta dalla Camera di Commercio. Tassello spesso decisivo per gli equilibri che portano alla elezione del presidente dello stesso consorzio.

Il vuoto

In questi sette anni, l’amministratore straordinario, ha avuto però l'onere di accompagnare l’ente verso un progressivo svuotamento, che anche visivamente è possibile constatare visitando il palazzone di via Carboni, ormai quasi senza vita rispetto agli anni di maggiore attività e splendore. Lo Stato, ad esempio, dal 2015 al 2021, si è appropriato di oltre 60 milioni di euro prelevati dalle risorse proprie della Provincia per spending review e risanamento della finanza pubblica. L’Ente aveva anche un contributo statale che è andato sempre a diminuire, per scomparire del tutto e che era di circa 4 milioni di euro. Dal 2020, il governo pur continuando ad effettuare i prelievi sulle imposte proprie, ha ripreso è vero ad erogare un contributo, ma questo risulta molto ridotto rispetto al precedente.