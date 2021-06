Province, la Sardegna non cede 

La decisione del Governo di impugnare il testo unico degli Enti locali non ha lasciato basita solo la maggioranza. Il consigliere dem Roberto Deriu, da sempre sostenitore del ruolo degli enti intermedi, parla in questi termini: «Sulle province sarde si consuma un attacco frutto della più bieca retroguardia centralista e incostituzionale, il colpo di coda della legislazione della crisi e della cultura retrostante che impiastra la burocrazia di Stato e si riflette sulla stampa e sui politicanti demagoghi professionali e vocazionali. La lotta per l’Autonomia, nobile, liberale e democratica, continua».

«Decisione ideologica»

Secondo il presidente della Regione Christian Solinas, «oggi si trattano casi simili in modo dissimile, temo che questa non sia più un'applicazione del diritto ma un'impostazione ideologica che punisce chi cerca di restituire efficienza a funzioni sovracomunali insopprimibili come la viabilità provinciale o gli istituti secondari». Solinas ricorda che «abbiamo fatto una legge di riordino del sistema provinciale esattamente come è stata fatta nella scorsa legislatura e qualche legislatura fa. Mai prima d'ora però un ufficio del Governo aveva ritenuto di impugnare un provvedimento del genere chiedendo un referendum preventivo». In ogni caso, «ci difenderemo davanti alla Consulta».

La viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde (M5S) parla invece di «una decisione giusta», ricordando che «il Movimento si è sempre opposto a questa legge che non rispetta lo Statuto regionale e che promuove una proliferazione di enti dispendiosa e senza ricadute sul territorio».

La commissione

La bocciatura del Governo sarà il primo punto all’ordine del giorno della commissione Autonomia, che mercoledì 16 alle 10.30 ascolterà in audizione l’assessore agli Enti locali Quirico Sanna. «Attendo le motivazioni ufficiali», dice il presidente Pierluigi Saiu, «ma sembra che le ragioni attengano più a questioni di natura politica». In particolare, «sono pericolose le valutazioni che misurano l’esercizio della nostra Autonomia rispetto alla popolazione. Se valesse questo principio, dovrebbero essere messi in discussione i servizi essenziali e il fatto stesso di essere una Regione». Il tema, secondo il consigliere della Lega, è «il rapporto tra autonomia speciale e governi centrali, e la nostra specialità va difesa». Sulle ragioni del ricorso, cioè la violazione dell’articolo 43 dello Statuto, il capogruppo della Lega Dario Giagoni si porta avanti: «Se la legge prevede un referendum preventivo allora facciamolo, la Gallura non si tirerà indietro e nemmeno le popolazioni degli altri territori». Il consigliere di Cambiamo!-Udc, Antonello Peru, pensa già alle conseguenze: «La Città metropolitana di Sassari rischia di rimanere fuori dai fondi Pon Metro 2021/2027. Tutto il Nord Sardegna rimarrebbe escluso dai finanziamenti».

«Ennesima figuraccia»

Sulla scelta del Governo interviene il presidente dell’Anci, Emiliano Deiana: «Il Governo non dice che le Province sono troppe o troppo poche, ma di trovare un modo – quello dell’articolo 43 dello Statuto – per chiedere ai cittadini se vada loro bene la nuova conformazione territoriale». Ancora una volta, secondo il deputato Mario Perantoni (M5s), «siamo di fronte a una Giunta che non risparmia l’ennesima brutta figura ai sardi». Per il capogruppo Michele Ciusa è giusto lo stop del Governo perché «le risorse pubbliche non possono essere sprecate, ma investite puntando sulla razionalizzazione». A rimetterci, chiude il collega Alessandro Solinas, «saranno come al solito i cittadini sardi». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Ancora una volta siamo di fronte a una Giunta che non risparmia l’ennesima brutta figura ai sardi