Province, la riforma ritorna in Aula 

La transizione è molto difficile e richiederà più tempo del previsto. Approvata dal Consiglio regionale il 31 marzo e pubblicata sul Buras il 15 aprile, la riforma che porta a sei le Province (il Nord-est, l’Ogliastra, il Medio Campidano e il Sulcis Iglesiente in aggiunta a Nuoro e Oristano) e a due le Città Metropolitane (Sassari in aggiunta a Cagliari) potrebbe tornare presto in commissione e poi in Aula. <<Solo per questioni meramente tecniche e non sostanziali>>, precisa l’assessore agli Enti locali Quirico Sanna, <<abbiamo già fatto diverse riunioni anche con i dirigenti della prima commissione e abbiamo rilevato alcune criticità che stiamo cercando di risolvere>>.

I termini dei referendum

Per l’esponente della Giunta Solinas, al momento, il problema più rilevante è il passaggio in sede referendaria previsto per i Comuni di confine tra un ente e un altro, che devono decidere dove essere compresi. Ai sensi del testo unico degli enti locali <<l’accertamento della volontà dei territori interessati deve avvenire entro un mese dalla pubblicazione sul Buras>>. Tempi troppo stretti, considerato che dall’entrata in vigore sono trascorsi già ventitré giorni. Ecco, dice Sanna, <<dobbiamo dare la possibilità ai Comuni di organizzarsi per far esprimere i Consigli comunali o la popolazione>>. Ciò può voler dire solo una cosa: spostare i termini. E per questo sarà necessario l’intervento del Consiglio regionale. <<Dobbiamo avere la certezza della composizione dei nuovi enti per calibrare con esattezza il fondo unico>>, aggiunge Sanna.

Le altre criticità

Non è l’unico nodo da sciogliere. Tra le osservazioni trasmesse all’assessorato dagli uffici provinciali che dovranno garantire in prima battuta l’applicazione della legge, quelle dei dirigenti sassaresi sono le più significative. Per loro <<la tempistica per la successione da provincia di Sassari a Città Metropolitana è irrealistica dal punto di vista del bilancio e degli adempimenti finanziari: l’amministratore uscente dovrà approvare il consuntivo 2020 che ad oggi è stato prorogato al 30 giugno e dovrà pure gestire il bilancio dell’istituenda Provincia del Nord-est>>. Quindi, <<la data di decorrenza della Città Metropolitana dovrà corrispondere al 1 gennaio 2022, perché solo da allora potrà decorrere la provincia del Nord-est col proprio bilancio>>. E per essere ancora più chiari, secondo gli uffici <<ogni diversa previsione determinerebbe il blocco della gestione della nascente provincia del Nord-Est e non consentirebbe l’operatività della Città Metropolitana>>.

La proposta degli uffici

Poi c’è il problema degli investimenti programmati, per esempio quelli sulla realizzazione delle opere pubbliche, tanto che sempre gli uffici chiedono <<se non si ravvisi l’opportunità di dare continuità per l’attività liquidatoria all’attuale amministratore straordinario della Provincia di Sassari con funzioni commissariali>>. Lo stesso Quirico Sanna riconosce che <<la nomina di Nanni Campus quale sindaco metropolitano di Sassari dovrà coincidere con la nomina dell’amministratore della Gallura, altrimenti si crea una situazione di vacatio legis, ma questo è un discorso che siamo in grado di risolvere in Giunta con la nomina nei tempi previsti>>. I commissari devono essere nominati per legge tra i 30 e i 60 giorni successivi all’entrata in vigore. E su questo l’assessore non ha dubbi: <<Contiamo di nominarli in tempo>>.

