Province, il nodo dei referendum  

Il Governo ha bocciato il ritorno a otto enti intermedi, la Regione si opporrà al ricorso ma per il pronunciamento della Corte Costituzionale ci vorranno dei mesi. E nel frattempo che succede? Intanto bisogna leggere i motivi dell’impugnazione. «Martedì prossimo dovrebbe arrivare la notifica e potremo essere più precisi», premette l’assessore agli Enti locali Quirico Sanna - «di certo si cercherà il modo di trovare un punto di incontro con Roma che potrebbe anche ritirare il ricorso». Il consiglio dei Ministri si è opposto per una violazione dell’articolo 43 dello Statuto che prevede, sì, la possibilità di modificare le circoscrizioni, ma in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province attraverso referendum.

Ipotesi referendum

Ebbene, «noi siamo anche disponibili a fare dei referendum confermativi». Potrebbe essere una soluzione, anche se la consultazione indicata nell’articolo 43 è preventiva. Ma, ricorda Sanna, «non si è mai fatto un referendum preventivo, c’è anche una sentenza della Consulta che ha superato quest’eventualità, e infatti nella scorsa legislatura non era stato celebrato prima di istituire la Provincia del sud, solo che in quel caso il Cdm non aveva avuto nulla da eccepire, ecco perché parlo di attacco all’Autonomia». Uno sgambetto, secondo l’assessore, «orchestrato dal M5S e avvallato dal Pd, mi risulta invece che la ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini non volesse procedere con il ricorso».

Pluralità d’opinioni

Se i risvolti tecnici sono difficilmente ipotizzabili, è già evidente cosa accade a livello politico. Il giorno dell’approvazione, il 31 marzo, il dem Roberto Deriu aveva avvertito: «La pluralità di opinioni all’interno dell’opposizione resterà agli atti». All’indomani dell’impugnazione, in effetti, ognuno va per conto suo e l’assessore si è già attivato con i consiglieri della minoranza che hanno votato la legge «per vederci e trovare una linea comune da seguire». Nel Pd contribuirono ad approvare la riforma bipartisan Deriu, Giuseppe Meloni, Salvatore Corrias, e Gianfranco Ganau, mentre uscirono dall’Aula Cesare Moriconi, Piero Comandini e Valter Piscedda. Nei Progressisti un solo sì del sassarese Antonio Piu, Eugenio Lai (LeU) si astenne.

Frattura nel Pd

Ora le maggiori divisioni si registrano in casa Dem. In una nota molto dura, Deriu e Corrias parlano di «malafede del Governo», considerato che «per la prima volta si è cercato di attuare l’articolo 43: infatti, su sollecitazione del Pd si è optato per un compromesso, vale a dire l'adesione possibile al territorio di una Provincia da parte di un Comune, in mancanza di raccolta di firme in senso contrario, con il voto unanime del Consiglio comunale». Quindi, «è un paradosso che il Governo si accanisca su questo aspetto quando mai, dal 1949, nessun esecutivo si era pronunciato in tal senso». E comunque, sostengono Deriu e Corrias, «se la legge è stata impugnata solo sotto questo profilo, è facile tornare in aula e stabilire un meccanismo per indire il referendum in modo obbligatorio e vincolante, il Consiglio regionale rimedierebbe in un giorno».

Pareri differenti

Opposta la posizione dell’altro consigliere del Pd Cesare Moriconi: «Non può essere che le impugnative sono giuste quando ci fanno comodo, e politiche quando non piacciono». Si tratta, d’altra parte, «di regole fondamentali su cui si fonda lo Stato, è materia di educazione civica, prima ancora che politica e il Governo agisce semplicemente in ottemperanza all’articolo 127 della Costituzione. Lo ha sempre fatto e dovrà farlo sin che la Costituzione resterà vigente». Al limite, dice, «sarebbe più utile se ci si concentrasse a scriverle meglio queste leggi regionali, anziché urlare ogni volta di improbabili e poco credibili attacchi dello Stato a danno dell’autonomia della nostra Regione».

Di tutto questo si discuterà mercoledì in commissione Autonomia sotto la presidenza di Pierluigi Saiu (Lega), presente l’assessore agli Enti locali.

