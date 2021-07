Prove di dialogo tra Pd e polo civico 

Chi ha fretta se ne faccia una ragione: anche luglio si chiuderà senza i nomi di tutti i possibili candidati a sindaco per la città di Carbonia. Tranne il Movimento Cinque Stelle che ha indicato Gianluca Lai come aspirante successore della sindaca Paola Massidda e il Partito socialista che punterà su Franco Sebis, tutte le altre ipotetiche coalizioni stanno ancora lavorando ad altrettante ipotetiche alleanze. Ma nessuna traccia di nomi certi.

Pd e Polo civico?

La più accreditata come alleanza nascente, al momento, pare quella che lo scorso autunno, quando venne teorizzata, scatenò non poche polemiche. Ovvero, un’alleanza tra il Pd e il nascente polo civico ideato dal consigliere regionale del Psd’Az Fabio Usai. Nei mesi scorsi l’ipotesi appariva messa da parte anche per via dell’esigenza del polo civico, che oggi si chiama “Carbona Avanti”, di fare a meno di tutti i simboli. Questo fatto tagliava fuori una consistente fascia del centrosinistra: «Era un’idea nata non per cancellare il passato e le radici della città, ma per mettere in primo piano la voglia di lavorare esclusivamente per il bene della nostra comunità, mettendo al primo posto le persone e le loro capacità e competenze a prescindere dal simbolo – spiega Manolo Mureddu, portavoce di Carbonia Avanti – ma proprio per il bene della città si può decidere di sacrificare alcune convinzioni e se un programma è condiviso si può trovare il modo di lavorare insieme. Carbonia non può più permettersi divisioni e conflitti, ecco perché il nostro gruppo è ancora aperto a chiunque condivida i valori e i programmi ai quali lavoriamo da mesi». Poi si ragionerà sul nome e chissà che quello di Pietro Morittu, indicato dal Pd come il più gradito dai suoi potenziali elettori, non possa andare bene anche a quelli di Carbonia Avanti.

Le fratture

Che nel Pd ci sia più di un’apertura lo dimostra il conflitto in corso con Articolo Uno: la richiesta di quest’ultimo ai possibili alleati di rinunciare a ipotetici accordi con il Psd’Az sarebbe stata definita “irricevibile” al punto che non si esclude che ora Articolo Uno possa correre autonomamente con il proprio candidato Luca Pizzuto insieme a eventuali altre forze civiche. Resta poi da chiarire se la nuova formazione civica “Uniti per rinascere” deciderà di correre con il proprio candidato o se si alleerà con altre coalizioni. Ne fanno parte l’ex sindaco Giuseppe Casti, l’ex segretario cittadino del Pd Fabio Desogus e numerosi ex esponenti di spicco del Pd: «Al momento ragioniamo sul programma – dice Fabio Desogus – sul nome del candidato e le ipotetiche alleanze si sta ancora riflettendo».

Si riflette, insomma, si riflette tanto anche nel centrodestra dove, nei giorni scorsi, la coalizione già formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Riformatori ha aperto anch’essa all’apporto delle civiche. E non si esclude nemmeno che possa nascere un’ulteriore lista civica formata dai cosiddetti “dissidenti” del Movimento Cinque stelle, decisi a continuare il loro impegno ma lontano dal gruppo che al momento governa la città.

