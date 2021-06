«Prova costume?  Attenti ai commenti sui corpi imperfetti» 

Un fisico perfetto può diventare un’ossessione. E condurre a un disturbo alimentare. Ecco perché il messaggio contro il Body shaming partito da una palestra cagliaritana e fatto proprio da altre strutture diventa in qualche modo rivoluzionario. «Ogni anno, poco prima dell'estate, si parla di prova costume», è lo slogan della Step&Fitness. «Non c’è nessuna prova, nessun esame da superare. Impariamo ad accettare le nostre imperfezioni e quelle altrui». Il tema riguarda il giudizio altrui, i commenti che possono ferire. «I commenti sull’aspetto fisico possono sembrare innocui ma per i destinatari possono essere imbarazzanti e umilianti per questo è molto importante imparare a mettere da parte i pregiudizi», spiega la titolare della palestra Lula De Giorgio. «Il nostro obiettivo è lavorare sulla capacità fisiche dei nostri atleti, puntando a uno stile di vita corretto e salutare, non su fattori estetici».

Messaggi errati

E se i social network sono ricchi di fisici scolpiti, di foto, spesso ritoccate, che invocano la perfezione, di messaggi ingannevoli che invitano e spingono, soprattutto i più giovani, a fare di tutto per avere un corpo perfetto, di ragazze e ragazzi che parlano di diete fai da te, il messaggio che sceglie di dare la palestra di via Zagabria si stacca dai canoni e dagli slogan. «Vogliamo essere portatori di un messaggio positivo, non accettiamo i commenti sull’aspetto fisico di un’altra persona o chi ha delle caratteristiche fisiche che vengono presentati dalle pubblicità che ci vogliono perfetti. Ogni corpo con le sue caratteristiche è un corpo perfetto, l’importante è seguire un allenamento mirato a stare bene con il proprio fisico».

Curare il proprio corpo per vivere bene il nostro tempo e non perché si deve apparire, è questo il messaggio che dovrebbe filtrare nelle palestre, abbattendo le immagini di un addominale super scolpito o fondo schiena particolarmente curato.

Benessere non immagine

«Il mio lavoro punta al benessere delle persone piuttosto che all’estetica», evidenzia Federica Porceddu personal trainer alla Forma Karalis. «Quello che dico sempre ai miei allievi è star bene prima di tutto con sé stessi, bisogna vedersi belli e apprezzarsi davanti allo specchio per come si è senza cercare di essere la fotocopia di chi ci sembra perfetto nei social».

Ed è proprio questo l’obiettivo di Porceddu: «Portare le persone a usare lo sport solo per stare bene sia a livello fisico che mentale, viverlo come una valvola di sfogo, ricordandosi che è anche un regalo, una fatica senza fatica. A me lo sport ha aiutato a diventare più forte e a superare tanti scogli, dobbiamo ricordarci che è un’arma per essere sereni e vivere bene».

Insomma, prova salute e non prova costume. Un concetto chiaro anche alla Falcon Fitness. «Cerchiamo di fare un lavoro a 360 gradi curando oltre all'aspetto fisico anche quello psicologico, perché il benessere deve essere completo: il fine deve essere star bene non l'apparire perfetti», sottolinea l'amministratore Giovanni Frau.

Messaggi che partono dai luoghi-simbolo del benessere e puntano a contrastare quelli che provengono da orde di influencer photoshoppati che fanno passare concetti sbagliati: per essere accettati occorre avere un fisico perfetto. Un mondo lontano dalla realtà, che rischia di insinuare pensieri sbagliati in persone fragili. «La fisicità è legata a uno stato di benessere», conclude De Giorgio. «Invece c’è un continuo marketing dell’immagine estrema che condiziona i ragazzi». Il body shaming è il figlio degenere di questa filosofia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Non c’è nessuna prova, nessun esame da superare. Impariamo ad accettare le nostre imperfezioni e quelle altrui. I commenti sull’aspetto fisico possono sembrare innocui ma per i destinatari possono essere imbarazzanti e umilianti per questo è molto importante imparare a mettere da parte i pregiudizi