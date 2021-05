Prova a rubare un’auto in esposizione 

Incensurato, spregiudicato. Deciso. È andata però male al 37enne di Selargius che poco dopo le 18,20 del pomeriggio di martedì ha cercato di portar via una Giulietta Alfa Romeo dall’area parcheggio dell’Acentro dove sostano le auto non ancora vendute né immatricolate. Lo ha bloccato all’uscita della concessionaria un addetto alla vigilanza, lo hanno arrestato poco dopo i carabinieri con l’accusa di rapina impropria. Quando si è accorto di non aver vie di fuga facili, ha cercato di colpire la guardia giurata. Ieri il giudice lo ha condannato a un anno e due mesi e una multa di 400 euro. La pena è stata sospesa.

L’episodio

Il fatto è avvenuto all'interno della concessionaria in via Calamattia. L'uomo, varcato il cancello, ha gironzolato tra le auto puntando la Giulietta nera. Servendosi probabilmente di una chiave universale, è riuscito ad aprire il box sistemato nel vetro dello sportello lato guida in cui vengono lasciate le chiavi della vettura. Ha poi messo in moto la Giulietta muovendosi lentamente verso l’uscita. È stato però costretto a passare davanti al gabbiotto delle guardie giurate della società Isi srl che garantisce, per conto dell’Acentro, la vigilanza nella concessionaria.

Il racconto

«Il mio collega di turno - racconta Massimiliano Farina, responsabile della sicurezza dell’Isi - ha visto l’Alfa Romeo con uno sconosciuto a bordo e si è avvicinato». Il 37enne è sceso dalla macchina e ha cercato di allontanarsi a piedi, come se niente fosse, non prima di aver chiesto qualche informazione alla guardia. Per poi cercare di colpirla al volto e spingerla. Quindi la fuga.

L’allerta

Mentre dalla concessionaria partiva la richiesta d’aiuto ai carabinieri, il vigilante si è messo sulle tracce del ladro raggiungendolo e bloccandolo a poca distanza, davanti ad un bar di via Riva Villasanta. In suo aiuto anche un dipendente della concessionaria. Quindi l’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato arrestato. I militari hanno anche recuperato le chiavi dell’auto.

Il giudice di turno ha prima disposto gli arresti domiciliari in attesa della direttissima. Ieri mattina l’udienza e la condanna a 14 mesi e 400 euro di multa. Trattandosi di un incensurato

