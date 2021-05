Protezione civile, rivoluzione sul territorio 

La direzione generale della Protezione civile cambia faccia. Per anni si è vista attribuire sempre più competenze a fronte di una struttura che restava invariata. Nel 2020, poi, ha dovuto confrontarsi con una costante sovrapposizione di situazioni emergenziali: la pandemia e contemporaneamente la campagna antincendi boschivi e, a fine novembre, l’emergenza idraulica che ha colpito diversi Comuni e in particolare Bitti, senza dimenticare il supporto nell’organizzazione degli hub vaccinali e la presenza in porti e aeroporti.

I servizi territoriali

Un cambio di passo era necessario. Ora la Giunta ha approvato una delibera che riorganizza tutta la macchina adeguandola a nuovi scenari. In sintesi, i servizi che faranno capo alla direzione generale passano da tre a sette: i quattro nuovi saranno territoriali (Cagliari, Nuoro, Oristano Sassari), e avranno competenze e funzioni di attuazione a livello territoriale di compiti assegnati alla direzione generale. Gli altri tre continueranno a supportare il direttore Antonio Pasquale Belloi nell’esercizio di attività di indirizzo, controllo e coordinamento. Attraverso l’istituzione dei quattro servizi territoriali la direzione potrà garantire il raccordo locale tra struttura regionale e i Prefetti in fase di emergenza. D’altra parte, spiega nella delibera l’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile Gianni Lampis, «la riorganizzazione trova fondamento nella necessità di tutelare con più forza la vita, l’integrità fisica, gli animali, l’ambiente, anche in considerazione della sovrapposizione di emergenze». Con i quattro nuovi servizi, la dg avrà così un’articolazione territoriale analoga a quella di altre strutture operative come le direzione dei Lavori pubblici (4 servizi del Genio civile), del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale (7 servizi ispettorato ripartimentale), dell’Agenzia Forestas (7 servizi) e dell’Agenzia Arpas (5 dipartimenti).

«Passaggio epocale»

«A livello nazionale la struttura di protezione civile è piramidale», spiega il direttore generale Belloi, «abbiamo il dipartimento e le sue dislocazioni nelle Regioni che sono le direzioni generali, ma per poter essere ancora più incisivi nel territorio abbiamo la necessità di potenziare quelli che prima erano gli uffici territoriali di Protezione civile». Uffici che «oggi sono depotenziati rispetto a un impegno sempre più importante e trasversale della Protezione civile, siamo sempre più vicini alle comunità». Da qui la necessità di una ristrutturazione, «fortemente voluta dal presidente della Regione Christian Solinas che è la massima autorità della Protezione civile regionale, e il mio primo obiettivo da quando sono stato nominato». Si tratta, aggiunge, «di un passaggio epocale per la direzione generale, oltretutto abbiamo anche la responsabilità di coordinare circa 6500 volontari (200 associazioni) su tutto il territorio, ogni attività ha bisogno di essere coordinata».

Quattro comandanti

L’assetto attuale è adeguato alle attività svolte sei anni fa quando alla direzione generale erano assegnate sessanta unità di personale. Oggi i dipendenti sono 157. Tra le nuove competenze c’è la gestione della Rete Radio Regionale (prima in capo al Corpo forestale), i contributi a favore di privati e imprese danneggiati da calamità, le attività di gestione commissariale per il rientro nell’ordinario dopo calamità. La riorganizzazione permetterà di svolgere tutte queste attività. In particolare, i quattro servizi di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari si occuperanno, tra le altre cose, di monitorare le informazioni provenienti dal territorio in caso di allerta, di gestire operativamente il volontariato, di diffondere a livello locale la cultura della protezione civile, di valutare i danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate in caso di calamità, di prevedere prime misure economiche di sostegno al tessuto sociale e alle attività produttive. A capo di ogni servizio territoriale ci sarà un direttore e la Giunta ha già dato mandato alla direzione generale del Personale di attivare una procedura selettiva per conferire quattro incarichi dirigenziali.

