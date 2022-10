Proteste per la strada chiusa da un mese 

Chiusa dalla fine di settembre, via Quartu, per i quartuccesi è un punto di transito fondamentale per evitare il traffico in via Nazionale e raggiungere più velocemente Quartu, il Poetto e anche il centro commerciale Le Vele.

Un problema che si è verificata anche nel luglio del 2021, quando la strada era stata chiusa al traffico per oltre una settimana per la caduta di calcinaci dalle stesse case, dalle quali erano stati fatti evacuare anche gli inquilini. A intervenire per primi, adesso come allora, sono stati i vigili del fuoco allertati dai residenti che hanno notato il cedimento del muro e la caduta di calcinacci.

Due vecchie case pericolanti costringono il Comune a chiudere la strada. Un mese dopo però nulla è cambiato: via Quartu, che collega il centro storico alla vicina Quartu ed è tra le più utilizzate, resta sempre off limits. Con conseguenti pesanti disagi per i cittadini costretti a infiniti giri in auto per raggiungere la propria abitazione o la terza città della Sardegna.

Il precedente

Le proteste

«I cittadini devono fare i salti mortali per rientrare a casa - si sfoga Katiuscia Ambu, residente in vico Quartu –. Quella strada è di fondamentale importanza per chi abita in quella zona. Mi chiedo se non si potesse trovare una soluzione meno invasiva e transennare solo la casa, magari con un’impalcatura, lasciando, però, libero il passaggio per le auto. È da tempo che quelle case ogni tanto perdono un pezzo».

E se nel 2021 la polizia locale aveva studiato un percorso alternativo per limitare i disagi, sembra che questa volta non siano stati neanche sistemati i cartelli in via Nazionale per indicare la deviazione, con la conseguenza che spesso i furgoni dei corrieri si ritrovano incastrati nelle viuzze in ciottolato del centro storico.

«Via Quartu deve tornare a essere percorribile il prima possibile, trattandosi di una strada molto traffica non può restare chiusa per mesi – attacca Luca Pisu –. La mattina succede il finimondo, con camioncini che si incastrano ovunque, colonne di auto e strombazzamenti vari». Gli fa eco Piero Cadelano: «Per andare a Quartu bisogna fare il giro del mondo, ma in quelle strade strette a causa del parcheggio selvaggio che regna nel centro storico quartuccese è davvero un caos».

Il Comune

Una volta constata la pericolosità e l’instabilità dell’edificio, nonché le diverse lesioni sui muri e sul pavimento delle case, forse causate da una perdita idrica, il Comune ha deciso di mettere in sicurezza tutta l’area.

«Gli uffici sono intervenuti prontamente invitando formalmente e con urgenza i proprietari degli immobili al ripristino e messa in sicurezza delle facciate – spiega l’assessore all’urbanistica e alla viabilità Cristian Mereu -. In questi giorni ci sono stati ulteriori solleciti e interlocuzioni con questi ultimi, grazie ai quali si spera in un tempestivo ripristino del flusso veicolare di via Quartu che in un prossimo futuro sarà, nondimeno, oggetto di ulteriori interventi finalizzati a migliorare la sicurezza degli utenti della strada».

