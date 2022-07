«Proteggiamo le nuove statue» 

Il 19 luglio, inaugurata la statua dello scultore locale Gabriele Loi, in tanti hanno subito temuto che possa essere presa di mira dai vandali. Troppo fresco il ricordo del murale per la Pace, realizzato dai volontari del Servizio civile internazionale in piazza Primo Maggio, deturpato da scritte e altre oscenità. «Ci aspettavamo le telecamere», chiarisce Rossella Secci, che ogni giorno porta la figlia di tre anni al parco, «così oltre a proteggere murale e statua, si potrebbe finalmente sanzionare chi lascia i cani senza guinzaglio e museruola, sporcando l’area degli scivoli e delle altalene».

Un sistema di telecamere per proteggere la Piazza della Legalità e il nuovo monumento dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, oltre al grande murale che ricorda Emanuela Loi, l’agente di scorta di Sestu morta trent’anni nell’attentato di via D’Amelio a Palermo. A chiedere che lo spazio venga controllato sono le mamme che portano i bambini, anche molto piccoli, nell’area attrezzata di via Costituzione. Desiderano un deterrente oltre che per i vandali, anche per chi – infischiandosene delle norme – porta i cani a passeggiare nel prato, sporcandolo .

I timori

Il 19 luglio, inaugurata la statua dello scultore locale Gabriele Loi, in tanti hanno subito temuto che possa essere presa di mira dai vandali. Troppo fresco il ricordo del murale per la Pace, realizzato dai volontari del Servizio civile internazionale in piazza Primo Maggio, deturpato da scritte e altre oscenità. «Ci aspettavamo le telecamere», chiarisce Rossella Secci, che ogni giorno porta la figlia di tre anni al parco, «così oltre a proteggere murale e statua, si potrebbe finalmente sanzionare chi lascia i cani senza guinzaglio e museruola, sporcando l’area degli scivoli e delle altalene».

La videosorveglianza

«Stiamo lavorando», assicura il vicesindaco Massimiliano Bullita, «per ampliare il sistema di videosorveglianza e cercando ulteriori risorse, come fatto di recente anche col progetto “scuole sicure”. Metteremo le telecamere nel Parco della Legalità: vogliamo scongiurare l’ipotesi di atti vandalici e scoprire chi getta rifiuti o lascia sporco dopo averci portato i cani».

La sindaca Paola Secci sottolinea, invece, come in città si stiano calando i raid. «Per fortuna», ricorda, «in piazza della Legalità non abbiamo registrati atti vandalici e sono in diminuzione anche in altre zone. Un fatto che accogliamo con grande positività e sperando sia di buon auspicio per il futuro».

Il racconto

«Quando mi è stato proposto di realizzare l’opera», racconta l’artista sestese Gabriele Loi, «al di là dell’immagine iconica dei due magistrati che l’amministrazione mi ha chiesto di riprendere, mi è stata data ampia libertà nello studiare il contesto. Così, ho immaginato la forza della legge, e quindi della legalità, come un solido geometrico stabile, una piramide, di colore bianco come la purezza, troncata e divenuta nera per effetto delle azioni criminose della mafia».

