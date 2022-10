«Proteggeteci da Farci» 

«Condannatelo e proteggeteci da lui, ad un’altra persona un domani potrebbe toccare la sorte di Speranza Ponti e Roberto Baldussi»: secondo le parti civili è questa l’unica richiesta possibile ai giudici della Corte d’Assise di Sassari, nel processo che vede Massimiliano Farci accusato di avere strangolato e fatto sparire la compagna. Una richiesta per certi versi angosciante che sta dentro la discussione per l’omicidio di Speranza Ponti (uccisa nel dicembre del 2019 ad Alghero) ma va anche oltre. Infatti, per l’avvocato Stefano Carboni, legale dei familiari della vittima insieme al collega Edoardo Morette, Farci (55 anni, di Assemini) è un omicida seriale che potrebbe colpire ancora, anche dopo altri 15 anni di carcere. Nel 1999 la soppressione di Roberto Baldussi (per la quale Farci era stato condannato all’ergastolo), vent’anni dopo quella di Speranza Ponti e un domani, sostengono le parti civili, altri potrebbero avere la sfortuna di imbattersi in Farci. I legali della famiglia Ponti non hanno chiesto soltanto due milioni di euro di risarcimento, ma anche che il presunto assassino venga fermato.

Omicidio annunciato

Un delitto annunciato, dunque, quello di Speranza Ponti. Perché, secondo i legali di parte civile, Farci è un omicida seriale, un manipolatore, un camaleonte che, quando serve, indossa abilmente una delle sua maschere, un “edonista materialista patologico” che ama accarezzare le auto di grossa cilindrata e non ha remore ad uccidere “per la sottrazione di risorse economiche”. Nel caso di Speranza Ponti, l’oggetto del desiderio del presunto serial killer era il deposito bancario di 50mila euro, per Baldussi una Lotus rossa. L’avvocato Stefano Carboni ha spiegato ai giudici di avere individuato «non meno di 14 identiche modalità operative dei due omicidi». Le parole del legale: «In entrambi gli omicidi i corpi sono stati soppressi e in entrambi i delitti ricorre la sottrazione delle risorse economiche, ecco il movente e la volontà del Farci di appropriarsi dei beni patrimoniali dei poveretti. Ciò coincide con la perizia psichiatrica». E Carboni ha anche segnalato che nel processo per il delitto Baldussi era emersa, grazie all’anamnesi dello psichiatra incaricato dai giudici, tutta la pericolosità di un “mentitore” con “fantasie di successo illimitato di potere e di amore ideale”. In altre parole, se le leggi avessero previsto l’ergastolo ostativo per l’omicidio contestato a Farci nel 1999, il presunto serial killer sarebbe stato neutralizzato.

Nullatenente

Farci ha ascoltato visibilmente scosso le parole degli avvocati Carboni e Morette. I legali di parte civile hanno rincarato la dose alla fine del loro intervento: «Beffa delle beffe è che il Farci dal carcere, una volta arrestato, ha venduto i propri beni. Ha ricavato 35mila euro e ha omesso di liquidare gli eredi Baldussi. Ma ha fatto richiesta di gratuito patrocinio legale». Martedì prossimo la parola passa al difensore, l’avvocato Daniele Solinas.