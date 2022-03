Prostituzione, accusato sparito 

Lui, Salvatore Cualbu, 43 enne originario di Fonni, è accusato di aver portato delle schiave del sesso dall’est Europa sino alla Barbagia. Giovani ungheresi che venivano fatte arrivare a Nuoro, tenute in condizioni di schiavitù e costrette a vendere il proprio corpo anche a facoltosi professionisti della zona (avvocati, ingegneri, impresari) in appartamenti della città. Finito in carcere nel 2016 dopo una operazione della polizia di Nuoro, in seguito all’indagine “Paprika” della Dda di Cagliari, ora è irrintracciabile. Di Cualbu proprio non c’è traccia in tutta la Sardegna. Più inafferrabile del 78 enne Graziano Mesina. O forse, meno cercato.

Senza traccia

I carabinieri, delegati dal Tribunale di Nuoro, che avrebbero dovuto notificargli la citazione davanti alla Corte d’assise barbaricina, non lo trovano nel suo paese d’origine, a Fonni, e nemmeno nell’ultimo posto “noto” a Polto Quadu. Nel 2017 risultava residente a Olbia, poi a Sassari. Nel 2018 aveva ritirato una citazione nominando un difensore, poi lo aveva cambiato. Impossibile notificargli la citazione di rinvio a giudizio. Di lui, forse, non esiste un Green pass da controllare, una carta di credito, un conto corrente, una bolletta della luce, o un’automobile, o un biglietto d’aereo o della nave. Nulla di nulla. Un fantasma.

Anche il suo difensore d’ufficio, l’avvocata Concetta Sirca, ieri alla Corte d’assise ha spiegato: «Il mio assistito non è a conoscenza effettiva del processo, non ha conferito procura speciale per un’eventuale scelta di rito alternativo». Svanito. Per il pm della Dda di Cagliari, Guido Pani, invece Cualbu «è sicuramente a conoscenza del procedimento, perché aveva reso anche dichiarazioni». Ma quando l’indagato, quattro anni fa, nominò i suoi legali di fiducia, mancava l’avviso che in caso di cambio di domicilio o inidoneità dell’indirizzo, tutte le notifiche future sarebbero arrivate al suo difensore. Così quel cavillo ora non consente al Tribunale di aver la certezza che l’imputato sia effettivamente a conoscenza del processo. Per questo, l’udienza è stato aggiornata al 2023, un anno per nuove ricerche.

Paprika dell’Est