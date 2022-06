Prossima fermata: Eugene 

La quartese vuole essere sui blocchi delle batterie dei 200 metri alle 18 (ora locale) del 18 luglio e ha dimostrato di meritare un posto. Ha ottenuto lo scorso anno il minimo di 22”80, quest’anno ha corso tre volte attorno a quel crono (20”83, poi 20”87 e 29”90 a Rieti) e vuole replicare almeno la semifinale olimpica di Tokyo. «Ma a Tokyo non è ero io quindi spero di fare meglio», si lascia scappare. «Sto bene, ho avuto qualche problemino, perché non sempre la gara coincide con i giorni giusti ma mi sono ripresa bene. Siamo sulla strada giusta, dal punto vista mentale e fisico Ci sono appuntamenti a varie scadenze, qualcuna ancora lontana e i tempi arriveranno ma ho le buone sensazioni che ho provato anche l’anno scorso». Una parola per i tifosi. «Ho ricevuto tanti messaggi, vedo che le persone mi seguono e mi incoraggiano», dice, «ma è bello che lo facciano anche nei momenti di difficoltà. A volte ci si può perdere, ma è importante ritrovarsi».

Ieri Dalia Kaddari si è trasferita direttamente da Rieti a Roma per il raduno delle staffettiste assieme al tecnico Fabrizio Fanni, concedendosi una giornata di riposo. Mancano meno di tre settimane all’inizio dei Mondiali, di Eugene (Oregon) e lei e Zaynab Dosso (sui 100) dovrebbero essere le velociste azzurre per le due gare individuali. Tra i 61 della spedizione azzurra negli Usa i loro nomi sembrano certi.

Ci sono molti motivi per cui essere soddisfatti dell’edizione 2022 dei campionati italiani assoluti di atletica leggera. La Sardegna è tornata a far sentire la propria voce, con una prestazione di squadra all’altezza della tradizione e anche di più. Il rapporto partecipanti/medaglie è stratosferico: oro nei 200 metri con la divina Dalia Kaddari e nel salto in lungo con Elias Sagheddu, la cui rincorsa poggia sulle orme di Nicola Trentin e Milko Campus. La velocità regala anche l’argento di Wanderson Polanco, nato nella Repubblica Dominicana ma sardo di adozione e per scelta, oltre che per estrazione sportiva (amsicorina) e l’impattante immagine di quattro mori schierati attorno a re Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri. L’oriundo Filippo Tortu è terzo, poi un Lorenzo Patta all’inseguimento della forma migliore, il Polanco sopra nominato e il piccolo grande Antonio Moro che quest’anno sta correndo con grande costanza attorno ai 10”3/10”4. I lanci contribuiscono con il bel bronzo dell’ancora acerbo Jhonatam Maullu nel giavellotto e con il quarto posto di Elisa Pintus nel peso. Particolare non trascurabile: entrambi hanno migliorato i loro primati sardi. Citazione per il nono posto di Pamela Mannias (nel peso) e per il sesto nell’alto di Eugenio Meloni, dal quale ci si aspetta sempre tanto. E un applauso lo merita anche il marciatore Stefano Cicalò, nono nei 10 km su strada.

Verso i Mondiali

Buone sensazioni

Anche Fanni è soddisfatto: «Assolutamente, perché ha dimostrato di avere un carattere forte, al momento che conta è presente. La vedo in forte miglioramento e mi auguro che le prospettive siano buone per i prossimi impegni. Non dimentichiamoci che oltre al mondiale ci sono gli Europei». Il tecnico torna sui campionati: «In batteria, con la massima facilità di corsa, ha tirato fuori un 22”90. E non dimentichiamoci che ha corso la finale due ore dopo con un gran caldo. E non c’è stato il leggero calo nel finale di Roma e di Oslo».

