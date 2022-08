Pronto soccorso targato Cuba 

Il contatto con i due professionisti è avvenuto tramite conoscenze dirette e la possibile proposta che verrà loro prospettata sarà quella del contratto da libero professionista. Se i due camici bianchi accetteranno di stare in Ogliastra e dare un po’ di respiro al reparto e ai medici in organico, sempre più oberati anche a causa delle criticità sul territorio, lo si saprà nel giro di poco tempo.

La Asl Ogliastra cerca medici, anche dall’altra parte dell’oceano. Che ogni reparto, o quasi, sia in debito di camici bianchi non è una novità. Ma qualche buona notizia potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Due medici cubani, con specializzazioni e laurea riconosciuta in Italia, oltre a un bel po’ di esperienza alle spalle, potrebbero prendere servizio al Nostra Signora della Mercede. Precisamente, nella porta d’ingresso del nosocomio ogliastrino: quel Pronto soccorso che, specie nel periodo estivo, è l’immagine dell'emergenza. Peraltro, il reparto potrebbe perdere un’altra unità a breve, perché un medico è vincitore di concorso e dovrebbe spostarsi in laboratorio.

Contatto

Prospettiva

Giacinto Staffa, medico rianimatore e Segretario territoriale Cisl Medici Ogliastra guarda avanti: «Se vogliamo salvarci bisogna iniziare ad analizzare bene il fenomeno fuga dei medici. In generale, senza indirizzarci sul singolo servizio/reparto, vedo medici e infermieri sempre più stanchi e nervosi. Tanti si stanno disaffezionando al lavoro. Tanti hanno perso l'entusiasmo».

Nel dettaglio c’è davvero poco di cui essere contenti. «Non c'è più la minima considerazione dei diritti contrattuali– spiega il sindacalista. – Sembra che esista solo il dovere fino allo sfinimento. Inoltre, è diventato sempre più difficile far seguire ai pazienti i giusti percorsi di diagnosi e cura e per riuscirci spesso impieghiamo una enorme quantità di tempo in telefonate, cercando posti e consulenze in tutta l'isola. Dall'altra parte ti risponde sempre un collega che si trova esattamente nella tua stessa situazione. Le difficoltà denunciate più volte trovano un muro di gomma a livello istituzionale che è a dir poco scoraggiante. Le ragioni dei medici, per poterne uscire, vanno ascoltate. O vogliamo pensare ad una sanità senza medici?».

