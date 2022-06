«Pronto soccorso senza medici» 

Nuovo grido d’allarme per l’ospedale San Camillo di Sorgono. La mancanza di medici mette a rischio il Pronto soccorso nelle ore notturne. Il timore della chiusura dalle 20 alle 8 suscita molta preoccupazione in tutto il territorio che da anni lotta contro il depotenziamento della struttura e ora potrebbe perdere il servizio h24 indispensabile per una zona montana particolarmente disagiata. Per l’indisponibilità contemporanea di due medici nel Pronto soccorso ne restano solo altri due che contano sull’ausilio dei colleghi del reparto di Medicina che devono badare a servizi irrinunciabili come Oncologia e ambulatorio internistico. Abnegazione al lavoro e turni massacranti potrebbero non bastare più a garantire il servizio h24.

I problemi

Se nella visione dell’Ats il Pronto soccorso del San Camillo è un punto di primo intervento in cui non dovrebbero arrivare codici gravi la realtà è ben diversa e numerosi sono i casi che si presentano. A complicare la situazione l’ambulanza medicalizzata spesso viaggia senza medico a bordo, e il territorio si sta sguarnendo di medici di base e di guardia. I servizi che potrebbero aiutare, come la telemedicina di cui ha parlato il direttore dell’Asl Paolo Cannas, stentano a partire. Oggi Cannas è atteso a Sorgono.

I sindacati

«Il Pronto soccorso operativo h24 a Sorgono è indispensabile e va potenziato senza più attendere - dice Pier Efisio Demurtas rappresentante delle Rsu ed esponente Nursind -. Si sarebbe già dovuto intervenire con procedure d’emergenza, anche perché le possibilità di utilizzare altre professionalità ci sono state ma non è stato fatto ed è normale domandarsi se le risorse a cui si poteva attingere per le zone periferiche siano state chieste. Di questi problemi se ne parla da anni», conclude amaro Demurtas.