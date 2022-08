Pronto soccorso, prime visite al Cto 

Sono occorsi quasi due mesi per poter riaccogliere l’utenza, ma dalla mattina d’ieri il Cto d’Iglesias ha riattivato il servizio di “Punto primo intervento”.

Visite e polemiche

I primi codici bianchi e verdi sono stati riaccolti nella struttura ospedaliera mentre all’esterno, il presidio permanente di protesta organizzato dalle sigle sindacali era formato da un centinaio di persone. Fra questi c’era il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai: «Il 25 giugno hanno chiuso il Pronto soccorso del Cto, il 22 di agosto hanno aperto un Punto di primo intervento, dal lunedì al venerdì. - dichiara Usai - Non entro nel merito dei codici da assistere, ma rivogliamo un reparto come quello previsto dalla rete ospedaliera, aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7». In mattinata una delegazione delle sigle sindacali ha incontrato la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus: «Abbiamo ribadito la volontà di riottenere il Pronto soccorso e non un Punto di primo intervento. - spiega il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Qualcuno è convinto che in base all’attuale organizzazione, al Cto non spetti, ma si sbaglia, perché è presente il polo materno infantile, che comprende l’Ostetricia e la Ginecologia. Sono reparti di urgenza ed emergenza, pertanto deve essere presente e riconosciuto il servizio».

Il dibattito

Se il Cto debba disporre o meno (in base alla organizzazione della rete ospedaliera) del suddetto reparto, continua ad essere un argomento disgregante: «La riforma di Arru e Pigliaru ha purtroppo previsto un unico pronto soccorso a Carbonia (Dea di primo livello) e destinato il Cto (definito “stabilimento”) solo agli interventi programmati e al polo materno infantile. - dichiara il consigliere comunale Simone Saiu (FI) - Se dopo la riforma è stato mantenuto il servizio che abbiamo conosciuto fino a due mesi fa, è solo grazie ad una precisa volontà politica contraria a quella riforma e allo sforzo del personale medico ed infermieristico». Il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes aiuta a chiarire le idee: «Nell’atto sottoscritto anni fa con l’Ats si parla precisamente di “un’espansione del Dea di primo livello del Sirai”. Le definizioni possono confondere, ma quello che abbiamo sempre conosciuto da quando è stato trasferito dal Santa Barbara, è un Pronto soccorso: dispone di un cardiologo (per il momento fino alle 18) e anche per le patologie più complesse esiste un modello di prima assistenza». Graziano Lebiu presidente dell’Opi taglia corto: «Ai cittadini poco importa delle insegne apposte fuori da un servizio sanitario. Al Punto di primo intervento del Cto si svolgono visite e trattamenti di patologie urgenti a bassa gravità. Per i casi più gravi è comunque attrezzato di dotazioni organiche e tecnologiche atte alla stabilizzazione e in tal caso, al trasporto dei pazienti presso servizi di Pronto soccorso». Intanto la riapertura del reparto è una boccata d’ossigeno per il territorio: «Un passo avanti, non ancora sufficiente ma incoraggiante. - dice la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - Non dobbiamo perdere tempo in polemiche, ma proseguire lo studio delle soluzioni perché le criticità restano tante».