Pronto soccorso, nuovo caos 

Soste estenuanti in condizioni disagiate e in spazi ridotti ai minimi termini, pazienti e accompagnatori costretti sotto il sole prima di effettuare l’accesso alle cure, appena 9 i medici a coprire i turni dei pronto soccorso di Olbia, Tempio e La Maddalena. Ieri il blitz del sindaco Settimo Nizzi nelle sale del presidio olbiese apre a scenari allarmanti ma non più nefasti di quelli già ampiamente descritti durante le recenti conferenze sociosanitarie che hanno decretato lo stato di emergenza della sanità gallurese. Con una nota al presidente della Regione, all’assessore alla Sanità, ai commissari di Ats e Asl e alla direttrice sanitaria del Giovanni Paolo II, Nizzi lancia l’ennesima denuncia.

Nuovo allarme

Il sindaco chiede «che venga posto immediato rimedio a questa disastrosa situazione per scongiurare il pericolo che si possa giungere alla chiusura del Pronto soccorso». Un’ipotesi equivalente a un macigno sulla testa di residenti e turisti pronti a fare le valigie. «I medici che per contratto nazionale dovrebbero lavorare per 36 ore settimanali sono invece impegnati in 48-60 ore a settimana da parecchio tempo - ricorda -. Capita sovente che i medici in turno si trovino a smontare dal Pronto soccorso di Olbia alle ore 8 per poi ritrovarsi assegnati alle 20 del medesimo giorno in un diverso Pronto soccorso. Mai vorrei che il turista dovesse rinunciare a trascorrere le vacanze in città, prediligendo altre mete, a causa del carente servizio sanitario». Segnalazioni, istanze, interrogazioni. Nizzi ricorda che «nella recente riunione in Consiglio regionale, alla presenza dei sindaci della Gallura, si sarebbe dovuta adottare una deliberazione di indirizzi sugli accessi ai servizi di Pronto soccorso più esposti al rischio di inefficienze per l’elevato numero di utenti. Affinché alle parole seguano fatti concreti, l’amministrazione resta in attesa del provvedimento promesso».

Guardia medica

Se il Pronto soccorso collassa la guardia medica turistica non gode di miglior salute. Come testimoniano l’ottantunenne Paolo Tinarelli e la moglie Miria Marini, habituées delle vacanze in Gallura: per avere la ricetta di un farmaco oncologico hanno sudato sette camicie fuori dell’ambulatorio mentre il telefono squillava a vuoto. «Assurdo che la saletta d’attesa che può ospitare benissimo 4 persone non venga utilizzata - dice lei - si fanno aspettare pazienti fragili sotto il sole cocente, devi comunicare solo al telefono e ti viene riposto di stare in macchina o dietro il marciapiede per evitare il caldo».

