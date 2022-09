Pronto soccorso, numeri positivi 

Il Punto di Primo intervento dell’ospedale Delogu di Ghilarza ha avuto nel mese di agosto un numero di accessi record con 378 prestazioni fornite. Se si aggiungono alle 2.640 fatte registrare dal 1° gennaio al 31 luglio, si arriva a oltre 3000 prestazioni effettuate. Dati che danno l’immagine di un servizio che funziona. Era stato inaugurato nel maggio del 2021 al termine di lunghe e vibranti proteste da parte del Comitato e dei cittadini dell’Alto Oristanese privati, da tempo, del Pronto soccorso. Analizzando i numeri, tra gli accessi più comuni si evidenziano i traumi, dolori addominali, dolori toracici, reazioni allergiche, sintomi urologici, alterazioni del ritmo cardiaco, ipertensione arteriosa, dispnea, sintomi otorinolaringoiatrici.

Il segnale

Il presidio che si avvale delle prestazioni dei cosiddetti medici in affitto non è certamente la soluzione delle problematiche relative agli storici servizi sanitari e ospedalieri del territorio, ma è giudicato un segnale di prima assistenza necessario in una fase come questa dove soffrono a dismisura i Pronto soccorso degli ospedali San Martino di Oristano e San Francesco di Nuoro. Senza dimenticare che arrivano a Ghilarza anche molti pazienti del Mandrolisai che si rivolgono all’ospedale di Sorgono, anch’esso in difficoltà. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Spreco di denaro pubblico come amano ripetere in tanti? La valutazione del Comitato e degli amministratori locali del territorio sulle prestazioni garantite e i costi, è sempre stata uguale sin dal primo momento. «È un servizio importante al cittadino e auspichiamo resti nel medio periodo – afferma il portavoce del Comitato Raffaele Manca – l’obiettivo rimane infatti quello che la società privata venga sostituita dal pubblico non appena potranno essere assunti i medici. Quelli del Ppi sono dati importanti – aggiunge – a testimonianza dell’efficienza che dimostrano gli operatori, i quali fanno della cortesia e del rapporto con i pazienti uno degli elementi qualificanti, come ci riportano gli assistiti».

Le richieste

«Un servizio utilissimo per i cittadini della vasta area centrale della Sardegna che storicamente si rivolgono al Delogu, in particolare dal Guilcier, Barigadu, Marghine», conclude Manca. Dal comitato ricordano di essere comunque sempre al lavoro per vigilare sulle richieste avanzate al direttore generale dell’Asl Angelo Serusi nel corso dell’ultimo faccia a faccia tenutosi a Ghilarza prima della pausa estiva. In quell’occasione, si erano rappresentate diverse esigenze, prima delle quali quella di riattivare i servizi ospedalieri, da attuare con il supporto di un adeguato intervento per superare le gravissime carenze di organico, sia in campo medico che infermieristico.