Pronto soccorso, medico aggredito 

È emergenza continua al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Come se non bastasse la grande mole di lavoro a cui da tempo sono sottoposti medici e personale infermieristico, ieri sera, verso le 18, si è verificata l’ennesima aggressione. Un uomo sui 30 anni, che durante l’attesa di una visita non ha manifestato fastidi o malumore per il tempo trascorso al Pronto soccorso, mentre stava per essere visitato dal personale specializzato, ha aggredito improvvisamente un medico e, appena dopo, una guardia giurata che è intervenuta a difesa del professionista. I due hanno riportato lievi ferite. L’uomo è andato in escandescenza per motivi che si ignorano. Per immobilizzarlo sono dovute intervenire altre guardie giurate e in seguito i carabinieri, avvertiti tempestivamente della colluttazione.

Allarme

Nel Pronto soccorso sassarese si sono creati momenti di grande apprensione, sia tra il personale in turno che tra gli altri pazienti in attesa di una visita. Secondo alcune testimonianze l’aggressore si sarebbe presentato già altre volte al Pronto soccorso. Ora, dopo il grave episodio, l’uomo si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Annunziata.

Sotto pressione

Dopo qualche ora nel reparto di primo intervento è tornata la calma. Resta tuttavia palpabile la tensione tra il personale operante, reduce dagli anni di terribile pressione a causa della pandemia. Anche ieri, prima e dopo l’aggressione, si sono verificate lunghe file di pazienti che hanno dovuto attendere alcune ore prima di essere visitati. La situazione supera da mesi il livello di guardia e sono notevoli, a detta di chi opera nell’Ospedale, le problematiche da risolvere all’interno del Pronto soccorso del Santissima Annunziata dove, anche a causa dei tagli alla Sanità, si riversano pazienti da tutta la provincia.