Pronto soccorso in tilt al Cto e al Sirai 

L’Opi Carbonia Iglesias ha denunciato l’improvvisa sospensione, senza la possibilità di una presa in carico diretta, delle attività presso i due reparti, per il manifestarsi di numerosi casi Covid: «La conseguenza è l’impatto negativo sui diritti del cittadino e sulla professionalità degli infermieri - spiega il presidente dell’Opi Graziano Lebiu - sono decorsi due anni e non si è concretizzato nulla, si continua a ricorrere a soluzioni tampone, ma i problemi rimangono sempre gli stessi, anzi continuano ad aggiungersene. Nella giornata di ieri un paziente in codice rosso è stato costretto ad attendere per ore sull’ambulanza medicalizzata, esternamente al Pronto soccorso del Cto».

Un anomalo afflusso di utenti positivi al Covid nei presidi ospedalieri del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias manda in tilt i due Pronto soccorso, causando caos e costringendo la Direzione sanitaria a studiare una soluzione alternativa: dedicare uno spazio nell’ospedale del Sirai per i soli paziente affetti dal virus.

Confusione

Le ultime 48 ore sono state convulse, contrassegnate da continue notizie su disservizi e addirittura interruzioni del lavoro degli stessi reparti. A causa dei pazienti con un’elevata complessità clinica, le ambulanze destinate al Pronto soccorso del Sirai sono state dirottate verso altri punti. La decisione inizialmente riguardava anche il Pronto soccorso del Cto d’Iglesias, rettificata nella tarda mattinata di ieri da una comunicazione del direttore sanitario facente funzioni della Asl Carbonia, Fabio Salvatore Lionti: i pazienti arrivati al Cto non sono stati dirottati altrove.

L’Ats

È la stessa direttrice generale della Asl Carbonia Giuliana Campus a confermare la criticità della situazione, smentendo tuttavia chi parla dell’interruzione delle prestazioni fornite dai due Pronto soccorso: «Non abbiamo mai negato l’assistenza a nessuno - spiega Campus - in questo momento ci sono 11 pazienti positivi al Covid, tutti non vaccinati. Otto si trovano al Sirai di Carbonia e 3 al Cto d’Iglesias». Per evitare ulteriori problemi d’accesso ai Pronto Soccorso, la direttrice generale conferma la possibilità di poter individuare nel quarto piano del presidio di Carbonia un’area attrezzata: «Stiamo cercando di valutare con il personale come poterci organizzare - continua Campus - non si tratta di un “reparto Covid”, ma solo di uno spazio del Pronto soccorso dove verranno messi i pazienti positivi, in attesa di essere trasferiti a Cagliari». I reparti degli ospedali di Cagliari in questo momento versano in uno stato di completa sofferenza, è da qui nasce la necessità di un’organizzazione che consenta di poter temporeggiare per non interrompere le prestazioni: «In attesa che i positivi sintomatici, tengo a sottolineare tutti senza alcuna dose del vaccino, possano essere trasferiti nel cagliaritano - svela la direttrice generale - si avrebbe in questo modo la possibilità di evitare una promiscuità fra pazienti che si recano al pronto soccorso per altri problemi».

Per il primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu, rimane fondamentale risolvere al più presto la questione della sicurezza all’interno degli ospedali: «Sia per il personale sia per gli utenti - dichiara Morittu - di concerto con la direttrice generale lavoreremo per far ottenere al territorio le risorse umane necessarie, ma in questa importante fase di riacutizzazione del virus è necessario rispettare le prescrizioni e ove possibile, accelerare l’immunizzazione tramite la vaccinazione. Deve far riflettere il fatto che gli utenti arrivati nei due ospedali, siano tutti dei non vaccinati».

