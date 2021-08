Pronto soccorso in sofferenza 

Il picco della disperazione pochi giorni fa: tre soli infermieri e un medico per 27 pazienti. Bene per chi ha trovato posto in reparto più in altri locali adibiti alle necessità, gli altri sono finiti nei corridoi su e barelle. Situazione dinanzi alla quale lo stesso personale sanitario ha provato momenti di angoscia, fra carichi di lavoro devastanti e la necessità talora di “incassare” con pazienza infinita le ire di certi pazienti furibondi o dei loro familiari.

Il dramma

È forse il momento più drammatico di sempre quello che sta vivendo da settimane (e negli ultimi giorni la situazione pare essere precipitata) il Pronto soccorso dell’ospedale di Carbonia (in misura minore il Cto di Iglesias, ma il Sirai è classificato Dea di primo livello che accoglie le emergenze di tutto il Sulcis Iglesiente). La carenza di infermieri in primis, che si somma a quella dei medici, è talmente evidente che il personale sta attraversando un calvario. «In questo reperto – conferma Efisio Aresti, segretario provinciale Uil Finzione pubblica – mancano all’appello non meno di una ventina di infermieri. Chi va al lavoro ormai lo fa con angoscia, sa di dover affrontare doppi turni e la situazione logistica interna rasenta la disperazione». Non che Dialisi e Medicina stiano vivendo situazioni migliori, ma in queste giornate il Pronto soccorso ha ricevuto così tanti pazienti, accuditi da così pochi addetti, che sono state escogitate soluzioni estreme: ai sette posti letto dell’osservazione breve, ne sono stati ricavati altri tre in una saletta adibita a radiologia interna e due in sala barelle. Ci sono stati momenti in cui alcuni pazienti codici verdi o gialli (i bianchi restano direttamente fuori) hanno dovuto attendere nel corridoio in barelle o sedie. «Condizione allo stremo – rimarca Alessandro Meloni, Rappresentanza lavoratori sicurezza del Sirai - anche per la crescita esponenziale dei pazienti in estate con un carico di lavoro per il Pronto Soccorso aumentato vertiginosamente. E occorre anche dare le ferie ai lavoratori».

La convenzione

Pochi giorni fa la Assl 7 ha integrato la convenzione col Brotzu che il 20 luglio prevedeva 12 ore di “aiuto” da parte dei medici cagliaritani in missione al Sirai: sono diventate 18 che garantiscono solo un turno e mezzo in più. «E restano pur sempre un palliativo – insiste per la Rsu Cgil Roberto Olla – e ai fini dello stress cambia poco l’aver autorizzato attività aggiuntive degli infermieri che verranno senza dubbio pagate, ma al lavoro ci vanno gli stessi e i turni diventano doppiamente massacranti: l’ospedale unico è l’unica soluzione e altrove la stanno già adottando». La Assl 7 – guidata da Gianfranco Casu, avverte quasi un senso di impotenza: «Non c’è affatto disinteresse ma ci sono difficoltà oggettive generali nel reperire medici e infermieri: rinnoviamo l’appello a recarsi al Pronto soccorso solo se strettamente necessario».

